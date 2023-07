EYÜPSULTAN'A AÇIK HAVA MÜZESİ; 19'UNCU YÜZYILA AİT MEZAR TAŞLARI GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

EYÜPSULTAN'da bulunan Taşlıburun Tekkesi Haziresi'nde yapılan çalışmalarla, 19'uncu yüzyıla ait olduğu düşünülen mezar taşları gün yüzüne çıktı. Aralarında Osmanlı başmimarlarından Seyyid Abdülhalim Efendi'nin mezar taşının da yer aldığı hazireyle ilgili İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, "Çalışmanın bütün mezarlar ortaya çıkarılıp mezar taşları kurtarılana kadar sürdürülmesi gerekiyor. Ondan sonra da kentin hem bir ziyaret makamı hem de bir açık hava müzesi olarak değerlendirecek kadar değerli bir tasavvuf kültürü yansıtan alan olduğunun altını çizmek lazım" dedi.

Eyüpsultan'da bulunan Tarihi Taşlıburun Tekkesi Haziresi'ndeki mezar taşları bakımsızlıktan kaybolmuştu. Moloz ve çöp yığınlarıyla toprağın yaklaşık 1 buçuk metre altında kalan ve gözden kaybolan mezar taşları, İBB Miras ekibinin çalışmalarıyla ortaya çıktı. 2 yıl önce başlanan çalışmalarda, 160'ın üzerinde mezarın bulunduğu alanda arkeolojik açmalarla 20'nin üzerinde mezar taşı tespit edildi. Hem arkeoloji hem de tarih çalışmalarının devam ettiği alanla ilgili detayları İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat anlattı.

2 METREYE VARAN TOPRAK DOLGUYLA DOLDURULMUŞ

20'NİN ÜZERİNDE MEZAR TAŞI TESPİT EDİLDİ

HEM ZİYARET MAKAMI, HEM AÇIK HAVA MÜZESİ

HEM ARKEOLOJİ HEM TARİH ÇALIŞMASI YAPILIYOR

Polat, "Bu tür alanlarda kurtarma ve restorasyon çalışmaları sürecin size verdikleriyle cevaplanabilir. Biz burada her an bir sürprizle karşılaşabiliyoruz. Arkeolojik alan çalışmasında toprağı açtığınızda çok sürpriz bir mezar taşı, çok özel bir buluntu sizi karşılayabilir ve onun özel ihtiyaçları olabilir. Şu an burada Seyyid Abdülhalim Efendi'nin mezarı burada. O tür mezarları bulduğunuzda onlara daha özenli, daha hassas ve şahsiyet kaydından ötürü de tespit etmeniz gerekiyor. Burada bir taraftan arkeoloji çalışması bir taraftan da tarih çalışması yapılıyor. Bütün bu çalışma bittiğinde bütün buluntuları envanterleyerek kamuoyuna bir katalog halinde yayınlamış olacağız. Peyderpey alanın bittiği kısımları vatandaşın ziyaretine de açık. Biz İBB Miras olarak yaptığımız çalışmaları halkımız istediği zaman düzenli olarak gezdiriyoruz. Bu, burası şu an kapalı ve insanların göremediği bir alan demek değil. Bize başvuran ilgilisi, tarih severler, kültür, inanç ve tasavvuf ehli insanlar başvurduklarında onlara yardımcı olarak alanı gezdirebiliriz" diye konuştu.