Eyüpspor maçının ardından

Onur ATIŞ/İZMİR,(DHA)- Göztepe'nin Eyüpspor'u 1-0 mağlup ettiği mücadelenin ardından Göztepe Teknik Direktör Şakir Özkayımoğlu ve Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş açıklamalarda bulundu.

Galibiyeti değerlendiren Göztepe Teknik Direktör Şakir Özkayımoğlu, 'Bizim için çok önemli olan final maçıydı. Gol yemeden galibiyetle 6'ncı sıraya yükseldik. İlk Eyüp maçında 1-0 yenilmiştik ve aramızda 16 puan fark olmuştu. Bugün Adanaspor maçını sayarsak aramızda 1 puan fark kaldı. İşte Göztepe'nin ayak sesleri bu. Çocuklarda o kadar büyük yürek var ki hepsini ayrı ayrı kutluyorum. Sahada basmadık yer bırakmıyorlar. Göztepelilik ruhunu, formasını armasını hepsi o kadar iyi anladılar ve mücadeleleriyle bunu gösteriyorlar ki hepsini tebrik ederim. Ama ayaklarımız yere basıyor. Arda Kardeşler çok iyi bir yönetim gösterdi. Bir önceki Samsun maçında Tugay Kaan Numanoğlu'ydu. Süper Lig hakemleri farkını gösteriyor. Eyüp Arda'nın gelmesiyle morallenmişti. Taktik disiplinden vazgeçmeden ilk 15 dakika baskıyla başlayıp sonucu almak istemiştik. Duran toptan skoru yakaladık. Son maçlarda duran toplardan çalışmalarımızın meyvelerini alıyoruz. Asıl övgüyü hak eden şahane Göztepe taraftarı var. 90 dakika hiç susmadılar. Bizim ayak seslerimizle onlar da arkamızda ayak seslerini devam ettiriyorlar. Ayak seslerimiz gelmeye başladı. Göztepeli olduğumuz için çok mutluyuz. Bu camiayı temsil ettiğimiz için gururluyuz. Camiamıza hayırlı olsun. Evlatlarımızın hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Çocuklarla hep konuşuyoruz. Aile nasıl evde toplanır biz de Adnan Süvari'da onlarla konuşuyoruz. Maç maç gidiyoruz. Maç maç odaklanıyoruz. Haftaya İzmir derbisine odaklanacağız. Maneviyatı çok yüksek bir takımız. İnanılmaz taktik çalışıyoruz. İlk idmanda da taktik çalışmaya devam edeceğiz. Top rakipteyken savunmayı nasıl kuracağımızı çalışıyoruz ve bu makineleşmiş hale geldi. Biz savunmayı çok iyi yapan bir takımız. Üretmeye de başladık. Kvasina bizim için çok özel bir oyuncu. Savaşıyor, mücadele ediyor. Onun golüyle galip gelmemiz de ayrıca sevindirici. Taraftar da onu bağrına bastı' ifadelerini kullandı.

GÖZTEPE DEPLASMANI HER KULÜP İÇİN ZORDUR

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş ise, 'Son 5 maçı kazanmış, morali üst seviyede bu sayede taraftarını da yanına çekmiş bir ekiple karşılaştık. Göztepe deplasmanı her kulüp için zordur. Buna rağmen tüm hesapları kazanmaya yönelik yapmıştık. Maçın ilk 20 dakikası seyircinin de etkisiyle iç saha avantajıyla Göztepe'nin etkili olacağını bekliyorduk. Savunmada değil ama hücumda hatalar yaptık. 20'nci dakikada çok çalıştığımız duran toptan maalesef golü yedik. Maçın geri kalan 70 dakikasında istediklerimizi yaptık. Tek yapamadığımız sonuç oldu. Genel açıdan memnunuz. Oyuncularımıza soyunma odasında söyledik ve onları tebrik ettik. Hedefimizden vazgeçmeden maç maç bakıp hedefimize ilerleyeceğiz' dedi.