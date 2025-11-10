Haberler

Eyüpspor Kulübü Başkanı ve 6 Hakem Tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'hakemlerin bahis sitelerine üyeliği' soruşturması kapsamında Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya ve 6 hakem tutuklandı. 21 şüpheli hakkında başlatılan operasyonda, hakemlerin bahis oynaması ve maç sonuçlarını etkileme iddiaları inceleniyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, kamuoyunda "hakemlerin bahis sitelerine üyeliği" olarak bilinen soruşturma kapsamında tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edilen Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya ile 6 hakemin de arasında bulunduğu 8 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Başsavcılık koordinesinde yapılan teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul merkezli Ankara, Şanlıurfa, Kütahya, Manisa, İzmir, Trabzon, Diyarbakır, Bolu, Edirne, Malatya, Antalya ve Kırklareli'nde eş zamanlı operasyonda yakalanan ve savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen 19 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya, Erkan Arslan, Nevzat Okat ve Yakup Yapıcı'nın arasında olduğu 8 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

Hakimlik, şüpheliler Cihad Buyurgan, Miraç Yıldırım, Mustafa Özel, Sabri Emre Tekin, Şenol Bektaş ve Yasin Şen'in de arasında olduğu 11 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

Operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Başsavcılık koordinesinde yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 21 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararı sonrası İstanbul merkezli Ankara, Şanlıurfa, Kütahya, Manisa, İzmir, Trabzon, Diyarbakır, Bolu, Edirne, Malatya, Antalya ve Kırklareli'nde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda, Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ile eski Kasımpaşa Spor Faaliyetleri AŞ Başkanı Fatih Saraç'ın da aralarında bulunduğu, hakemler Ahmet Kıvanç Kader, Arif Taşkın, Baran Karaman, Batuhan Topçu, Bedirhan Efe Akdoğan, Cihad Buyurgan, Erkan Arslan, Miraç Yıldırım, Mustafa Özel, Nevzat Okat, Nurullah Kırbaş, Sabri Emre Tekin, Şenol Bektaş, Ufuk Tatlıcan, Umut Kaptan, Yakup Yapıcı ve Yasin Şen gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden Fatih Saraç ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında sosyal medyada kaynağı belirsiz manipülatif paylaşımlar yaparak yanıltıcı bilgi ve belge paylaştığı için hakkında gözaltı kararı verilen ve yurt dışında olduğu belirlenen Umut Eken de Almanya'dan yurda giriş yaptığı sırada İstanbul Havalimanı'nda yakalanmıştı.

Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında hakkında tutuklama kararı bulunan, hakemlerin bahis oynadığı" iddiasına ilişkin soruşturmada da gözaltı kararı verilen Turgay Ciner'in yurt dışında olduğu belirtilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının açıklaması

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun "371 hakemin bahis hesabının bulunduğu ve 152'sinin aktif bahis oynadığının tespit edildiği" şeklindeki basın açıklamasının ihbar kabul edilmesi üzerine soruşturma yürütüldüğü belirtilmişti.

Açıklamada, soruşturma kapsamında, hakemlerin kamu görevlisi olmaları da göz önüne alınarak görev gereklerine aykırı davranış olarak değerlendirilen bahis oyunlarının parasal değerleri, hakemlik görevlerinde elde ettikleri gelir ve görevleri dışındaki kendi gelirlerinin mukayesesi, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'da yer alan şike ve maç sonucunu etkileme iddialarının incelemeye alındığı kaydedilmişti.

Açıklamada, inceleme sonucunda ilk aşamada 17 hakem hakkında "görevi kötüye kullanma" ve 6222 sayılı Kanun'da yer alan "müsabaka sonucunu etkileme" suçlarından gözaltı kararı verildiği bildirilmişti.

Yine futbol liglerinde müsabakanın sonucunu etkilemek amacına yönelik eylem değerlendirmesi nedeniyle Trendyol Süper Lig'de bulunan bir futbol kulübünün başkanı, bir kulübün eski sahibi ile eski başkanı hakkında 6222 sayılı Kanun'da yer alan "müsabaka sonucunu etkileme" suçlarından gözaltı kararı alındığı aktarılan açıklamada, soruşturma sırasında sosyal medyada kaynağı belirsiz manipülatif paylaşımlar yaparak yanıltıcı bilgi ve belge paylaştığı değerlendirilen kişi hakkında ise "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan gözaltı kararı alındığı, soruşturmada toplam 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtilmişti.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
Bahis oynadığı gerekçesiyle 1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! İşte o isimler

1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! Aralarında milli futbolcular da var
Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, 6 hakem ve 1 gazeteci tutuklandı

Süper Lig'de deprem! Kulüp başkanı, 6 hakem ve 1 gazeteci tutuklandı
Bahis oynadığı belirtilen 1024 futbolcuyu bekleyen ceza belli oldu

Bahis oynadığı belirtilen futbolcuları bekleyen ceza
Beyaz Saray'da bir ilk! Donald Trump ile Suriye lideri Şara bir araya geldi

Bir ilk gerçekleşti! Kritik zirve için Beyaz Saray'da
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri

Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri
Giresun'un Bulancak ilçesinde siren çalmadı! Belediye tepkiler sonrası açıklama yaptı

Saat 9'u 5 geçe siren çalmadı, ilçe karıştı! Belediyeden açıklama var
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
Bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen Necip Uysal'dan açıklama

Bahis oynadığı iddia edilen Necip'ten ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri

Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri
İspanyol devi Atletico Madrid satıldı

Büyük sürpriz! İspanyol devi resmen satıldı
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı

10 Kasım iddiası infial yarattı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
Emine Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ü andı; herkes kullandığı kelimenin anlamını aratıyor

Herkes Atatürk'ü anma mesajında kullandığı kelimenin anlamını aratıyor
Saçını çekip, çantayla vurdu! Sokak ortasında kadına şiddet kameralara yansıdı

Sokak ortasında kadına şiddet kameralarda
Filistinli esire tecavüz görüntülerini sızdıran eski askeri başsavcı, intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İsrail'i karıştıran tecavüz görüntüsü! Başsavcı hastaneye kaldırıldı
e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor

e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor
Erman Toroğlu, canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu

Canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu
İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor

Günler sonra ortaya çıkan görüntüye tepki yağıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.