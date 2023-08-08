Eyüp Sultan Camisi çevresindeki kedilere asit saldırısı

Eyüp Sultan Camisi çevresinde bir şüpheli tarafından üzerlerine asit ve kezzap dökülmesi sonucu yaralanan kedilerin tedavileri sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Eyüpsultan Belediyesi veteriner ekipleri tarafından tedavi edilen kedilerden bazıları salıverildi, bazıları ise hayatını kaybetti.

Eyüp Sultan Camisi çevresinde bir şüpheli tarafından üzerlerine asit ve kezzap dökülmesi sonucu yaralanan kedilerin tedavileri, Eyüpsultan Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) veteriner ekiplerince sürdürülüyor.

Yaşanan olayın ardından 18 kedinin tedavisine, İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Kemerburgaz Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi'nde başlandı. Bakımevine getirilen kedilerden 12'sinin tedavi süreci devam ederken, 3'ü tedavileri tamamlanıp alındıkları bölgeye salıverildi, diğer 3'ü ise öldü.

Geçici Bakımevi Başhekim Yardımcısı Veteriner Hekim Dilara Berk, temmuz itibarıyla birimlerine asitle yaralanan 18 kedinin getirildiğini belirterek, "Şu an birimimizde 12'sinin tedavisi devam ediyor, 3 kedimizin alındığı ortama geri bırakılmasını gönüllüler eşliğinde gerçekleştirdik." diye konuştu.

Uygulanan tedaviyle ilgili bilgi veren Berk, "Doku kayıplı kedilerin dokularının yerine gelmesi için tedavi sürecini devam ettiriyoruz . Çoğunun kan tabloları düzeldi. Enfeksiyonla ilgili sorunu çoğunlukla ortadan kaldırdık. Geniş yer kaplayan büyük yaraların tedavileri sürmekte." ifadelerini kullandı.

Eyüpsultan Belediyesi ekipleri 3 kedinin tedavisini sürdürüyor

Eyüpsultan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünde görev yapan Veteriner Hekim Ümit Bardakçı da tedavisi devam eden 3 kedinin sağlık durumlarının iyiye gittiğini, riskli dönemi atlattıklarını söyledi.

Bardakçı, belediye olarak gönüllülerin sokakta gördükleri hasta veya yaralı hayvanlara ilişkin yaptıkları ihbarlar doğrultusunda harekete geçtiklerini belirterek, "Buradaki veteriner hekimler aracılığıyla sisteme girişi yapılıp, fotoğrafları, alındığı adres kaydediliyor. Muayenelerini yapıp, mikro çipini takıp tedavilerine başlıyoruz." dedi.

Tedavisi bitenlerin kısır değilse kısırlaştırıldığını dile getiren Bardakçı, daha sonra ihbarı yapan vatandaşlara da bilgi verilerek, sokak hayvanlarının alındıkları bölgeye salıverildiklerini kaydetti.

Olay

İlçe Emniyet Müdürlüğü Mobil Park ekiplerinin Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğine, Eyüp Sultan Camisi çevresinde bir kişiyi sokak hayvanlarının üzerine döktüğü asitle yakaladıklarını bildirmesi üzerine harekete geçilmişti.

İhbarın yapıldığı bölgeye giden ekipler, şüpheli Murat Ö'yü Eyüpsultan Polis Merkezi Amirliğine götürmüştü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Toplam 6 suç kaydı bulunan şüpheliye, kedilere zarar verdiği gerekçesiyle toplam 91 bin 80 lira idari para cezası da uygulanmıştı.