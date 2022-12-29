EYT'li vatandaşlar, SGK müdürlüklerinde yoğunluk oluşturdu Güncel Haberler SGK Adıyaman İl Müdürlüğü Bina içindeki yoğunluk SGK İl Müdürü İl Müdürü Fuat Tekin'in konuşması İşlem yaptıran vatandaşlar Vatandaşlardan Hüseyin Toktaş'ın konuşması ADIYAMAN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaklaşık 2 milyon 250 bin kişiyi ilgilendiren EYT düzenlemesi... SGK Adıyaman İl Müdürlüğü Bina içindeki yoğunluk SGK İl Müdürü İl Müdürü Fuat Tekin'in konuşması İşlem yaptıran vatandaşlar Vatandaşlardan Hüseyin Toktaş'ın konuşması ADIYAMAN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaklaşık 2 milyon 250 bin kişiyi ilgilendiren EYT düzenlemesi açıklamasının ardından askerlik ve doğum borçlanması ile prim gün sayısını öğrenmek isteyen EYT'li vatandaşlar, sabah erken saatlerden itibaren SGK İl Müdürlüğünde yoğunluk oluşturdu. Kaynak: AA / Güncel Sosyal Güvenlik Kurumu Adıyaman EYT Güncel Haberler

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