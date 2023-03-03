Eyt Düzenlemesi Resmi Gazete'de Yayınlanarak Yürürlüğe Girdi

Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenleme, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yasaya göre; 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olup kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresini ve işe başlama tarihine göre 5 bin ila 5 bin 975 gün arasında değişen prim günü şartını tamamlayanlar emekli olabilecek.

Emeklilikte yaşa takılanlarla ( Eyt ) ilgili düzenleme, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yasaya göre; 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olup kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresini ve işe başlama tarihine göre 5 bin ila 5 bin 975 gün arasında değişen prim günü şartını tamamlayanlar emekli olabilecek.

Milyonlarca Eyt'linin merakla beklediği Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda 1 Mart'ta oybirliğiyle kabul edilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EYT düzenlemesini içeren yasayı onadı ve söz konusu düzenleme Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Yasaya göre; 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olup kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresini ve işe başlama tarihine göre 5 bin ila 5 bin 975 gün arasında değişen prim günü şartını tamamlayanlar emekli olabilecek.

Emekli olup 30 gün içerisinde son çalıştıkları özel sektör iş yerinde sosyal destek primine tabi çalışmaya başlayanların sosyal güvenlik destek primi işveren hissesisin 5 puanlık kısmını Hazine karşılayacak.