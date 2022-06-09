EYP düzeneğinde parmak izi çıkan sanıkla ilgili gerekçeli karar hazırlandı - Haberler

Gaziantep'te terör örgütü YPG/ Pkk'ya yönelik operasyonda yakalanarak tutuklanan ve 13 yıl hapse mahkum edilen sanıkla ilgili gerekçeli karar hazırlandı.

Sanık Abdulkadir A'nın Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme" suçundan 13 yıl 2 ay 10 gün hapis cezasına mahkum edilmesine ilişkin gerekçeli karar tamamlandı.

Kararda, sanığın ele geçirilen dijitallerinde yapılan incelemede başka teröristlerin fotoğraflarının olduğu, sosyal paylaşım hesabında örgütle alakalı çok açık paylaşımlarda bulunduğu, ağır makineli silah kullanan örgüt mensupları ile örgüt elebaşının birçok fotoğrafını paylaştığı bilgisi yer aldı.

Sanığın örgüt içerisinde "Bangin" kod adını kullandığı belirtilen kararda, "Sanığın eyleminin sempatizanlık ve örgüt propagandası yapmanın çok ötesine geçtiği" ifade edildi.

Gerekçeli kararda, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında 7 Ekim 2021'de toprağa gömülü vaziyette terör örgütü PKK mensuplarınca döşenen basma düzenekli el yapımı patlayıcının (EYP) ele geçirildiği, EYP düzeneği üzerinden sökülen bant parçalarının yapışkan yüzeyinde sanığa ait parmak izlerinin tespit edildiği kaydedildi.

Kararda, "Sanık, savunmasında örgüt içerisinde lojistik kısmında faaliyette bulunduğunu, taşımış olduğu eşyaların birinde parmak izinin olabileceğini, el yapımı patlayıcı madde hazırlamadığını beyan etse de parmak izlerinin bant parçalarının yapışkan yüzeyinden tespit edilmiş olması dikkate alındığında sanığın suçtan kurtulmaya yönelik savunmasına mahkememizce itibar edilmediği, sanığın tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma ve el değiştirme suçunu işlediği anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanma şartlarının oluşmadığı kanaatine varıldı

Sanığın "Örgüte 15 yaşında katıldığı ve 11 yıl örgüt içerisinde sadece lojistik faaliyette bulunduğu" yönündeki ifadelerinin de yer aldığı gerekçeli kararda, şunlar kaydedildi:

"Sanığın yakalandıktan sonra yargılama aşamasında pişmanlık göstererek bilgisi ölçüsünde, örgüt içerisindeki konumuyla ve kaldığı süreyle uyumlu şekilde örgütün yapısı ve faaliyetleri ile ilgili yeterli bilgi vermediği, teşhiste bulunduğu kişilerin herkesçe bilinen örgütün üst düzey yöneticileri olduğu, çoğu hakkında İçişleri Bakanlığının kırmızı kategorisinde arama kayıtlarının bulunduğu anlaşılmakla mahkememizce sanık hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanma şartlarının oluşmadığı kanaatine varılarak sanığın 'silahlı terör örgütüne üye olmak, tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme' suçlarından cezalandırılmasına karar verilmiştir."