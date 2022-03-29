Eymen terk edilme korkusuyla aracın kapı koluna tutunmuş

İZMİR (DHA) - İZMİR'deki bir rezidansın otoparkında halası Zerrin Akça'nın (42) kullandığı cipin altında kalan 8 yaşındaki Kutsal Hazar Eymen Kara'nın ölümüyle ilgili açılan davaya devam edildi. Mahkemeye ulaşan bilirkişi raporunda, kazanın sürücünün dikkatli ve kontrollü davranışı ile önlenebilecek bir kaza olduğu, Eymen'in ise kazanın oluşumunda kusurunun olmadığı bilgisi yer aldı. Daha önce elinin kapıya sıkıştığı belirtilen Eymen'in, raporda, terk edilme korkusu nedeniyle kapı koluna tutunduğu, bu sırada hızlanan araçla birlikte koşup sürüklendiği belirtildi.

Kaza, 1 Ağustos 2021 tarihinde, Çınarlı Mahallesi Ozan Abay Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinin de içinde bulunduğu rezidansın otoparkında meydana geldi. Kutsal Hazar Eymen Kara, halası Zerrin Akça'dan kendisine köpek almasını istedi. Bunun üzerine Akça, yeğeniyle rezidanstaki evine para almaya geldi. İddiaya göre rezidansın otoparkında Kutsal Hazar Eymen Kara, halası Zerrin Akça'nın kullandığı cipten indi. Bir süre sonra Akça, cipi hareket ettirdi. Küçük Eymen, bir süre yanında koştuğu aracın altında kalıp, yaşamını yitirdi. O anlar, otoparkın güvenlik kameralarına yansıdı. Gözaltına alınan Zerrin Akça ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Hakim taraf avukatlarına bilirkişi raporlarına yönelik beyanda bulunmak üzere süre verilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.