Eylülde Yaşanan İlginç Olaylar: Yapay Zeka Bakanı, Düğün Soygunu ve Daha Fazlası

Arnavutluk'ta AI (yapay zeka) Bakan Diella'nın kabineye girmesinden ABD'de davetsiz misafirlerin düğünde yaklaşık 60 bin dolarlık soygun yapmasına eylülde birçok tuhaf olay basına yansıdı.

Dünyada pek çok siyasi gelişmenin yanı sıra farklı ülkelerde insanları bazen şaşırtan, bazen de güldüren sıra dışı ve tuhaf olaylar yaşanıyor.

AA muhabiri, dünya genelinde eylülde kayıtlara geçen ilginç olayları derledi.

Siyasette yapay zeka

Genel Başkanlığını yaptığı Sosyalist Partinin Ulusal Meclis toplantısında görev alacak kabineyi açıklayan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, hükümette ilginç bir bakana yer verdi.

Başbakan Rama, AI (yapay zeka) Bakan Diella'nın Kamu İhalelerinden Sorumlu Bakanlıktan sorumlu olacağını açıkladı.

Siyasette bir başka yapay zeka haberi de Japonya'dan geldi.

Yeni siyasi parti "The Path to Rebirth"ün lideri İşimaru Şinci'nin istifasının ardından yeni lider arayışındaki partinin, yapay zeka tarafından yönetileceği açıklandı.

Yapay zekanın parti üyelerinin siyasi faaliyetlerini belirlemeyeceği ancak kaynakların dağıtımı gibi kararlara odaklanacağı belirtilen açıklamada, yapay zeka uygulamasının ne zaman kullanılacağına ilişkin henüz bilgi verilmedi.

Davetsiz misafirler düğünü soydu

ABD'nin California eyaletinde iki kişi, Los Angeles kentinin Glendale bölgesindeki düğün salonuna davetsiz girdi.

Yerel polisin açıklamasına göre, şüphelilerden biri düğün sırasında çifte hediye edilen yaklaşık 60 bin dolar ve çeklerin konulduğu kutuyu alarak kaçtı, diğeri de dışarıda bekleyen araçla kaçışa yardım etti.

Güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilen şüpheliler, Los Angeles merkezinde yakalandı, evlerinde yapılan aramada çok sayıda silah, uyuşturucu ve çalıntı çek bulundu.

Sahte astronot yaşlı kadını dolandırdı

Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido Adası'nda 80 yaşındaki kadın, astronot gibi davranan dolandırıcıyla sosyal medyada tanıştı.

Astronot taklidi yapan kişi, yaşlı kadına uzay gemisinin saldırı altında olduğunu ve oksijen satın almak için nakde ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Bunun üzerine yaşlı kadın, sahte astronota yaklaşık 1 milyon yen (yaklaşık 6 bin 700 dolar) göndererek dolandırıldı.

102 yaşındaki dağcı Fuji Dağı'nın zirvesine tırmandı

Japonya'da 102 yaşındaki dağcı Akuzawa Kokiçi, 3 bin 776 metreyle Japonya'nın en yüksek noktası Fuji Dağı'nın zirvesine çıktı.

70 yaşındaki kızı, torunu ve 4 kişilik dağcılık ekibiyle zorlu tırmanışı gerçekleştiren Akuzawa, Fuji Dağı'nın zirvesine çıkan en yaşlı kişi olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırdı.

96 yaşındayken de Fuji Dağı'na tırmanan en yaşlı kişi olarak kayıtlara geçen Akuzawa, bu sayede rekorunu tazelemiş oldu.

Tırmanıştan önce 3 ay idman yaptığını ifade eden Akuzawa, bu sürede her sabah saat 05.00'te uyanarak yürüyüş ve tırmanma egzersizleri gerçekleştirdiğini kaydetti.

Gündüz bakımevinde "yanlış" çocuk teslim edilen dede

Avustralya'nın Sydney kentinde bir dede, torununu gündüz bakımevinden almak isterken talihsizlik yaşadı.

Kendisine yanlış çocuk teslim edilen dede, durumu fark etmeden çocukla eve gitti.

Annesinin evde durumu fark etmesiyle yaşanan paniğin ardından dedenin çocuğu gündüz bakımevine geri götürmesiyle problem çözüldü.

Öte yandan yanlış çocuğu teslim eden öğretmen görevden uzaklaştırılırken gündüz bakımevi hakkında inceleme başlatıldı.

94'üncü yaşını paraşütle atlayarak kutladı

Avustralya'nın Queensland eyaletinde 94 yaşına giren kadın, yeni yaşını gökyüzünde kutladı.

Betty Gregory, Gold Coast sahili üzerinde 3 bin 600 metre yükseklikteki uçaktan paraşütle atladı.

17 yaşındayken hava fotoğrafçısı olarak görev yaptığını belirten Gregory, o dönemde de uçaktan atlama hayali kurduğunu ancak kadın olduğu için buna izin verilmediğini ve hayalini ertelemek zorunda kaldığını anlattı.

Gregory, ayrıca en az 97'nci yaş gününe kadar paraşütle atlamaya devam etmeyi ve böylece torununun kızıyla birlikte de atlayabilmeyi umduğunu söyledi.