Eylül Ayında Türkiye'de Trafiğe Kaydı Yapılan Taşıt Sayısı Artış Gösterdi

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısının, bir önceki aya göre yüzde 0,5 artarak 212 bin 451 olarak gerçekleştiğini açıkladı.

TÜİK, Eylül 2024 dönemine ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre; eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, bir önceki aya göre yüzde 0,5 artarak 212 bin 451 olarak gerçekleşti. Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 56,8'ini motosiklet, yüzde 29,5'ini otomobil, yüzde 7,9'unu kamyonet, yüzde 2,9'unu traktör, yüzde 1,6'sını kamyon, yüzde 0,9'unu minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Eylülde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre minibüste yüzde 28,4, traktörde yüzde 5,2, motosiklette yüzde 4,3 artarken, özel amaçlı taşıtta yüzde 52,4, otobüste yüzde 17,1, otomobilde yüzde 5,3, kamyonette yüzde 4,8 ve kamyonda yüzde 1,7 azaldı.

Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 6,9 arttı. Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, minibüste yüzde 54,2, motosiklette yüzde 27,4, otobüste yüzde 16,6 artarken, özel amaçlı taşıtta yüzde 31,6, traktörde yüzde 15,9, otomobilde yüzde 14,9, kamyonda yüzde 3,8 ve kamyonette yüzde 3,7 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, eylül ayı sonu itibarıyla 30 milyon 678 bin 293 oldu. Eylül ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 52'sini otomobil, yüzde 19,6'sını motosiklet, yüzde 15,2'sini kamyonet, yüzde 7,3'ünü traktör, yüzde 3,2'sini kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

992 BİN 171 TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

Eylül ayında 992 bin 171 taşıtın devri yapılırken, bu taşıtların yüzde 66,4'ünü otomobil, yüzde 14,8'ini kamyonet, yüzde 11,5'ini motosiklet, yüzde 2,8'ini traktör, yüzde 1,9'unu minibüs, yüzde 1,9'unu kamyon, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ocak-eylül döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 13,8 artarak 1 milyon 961 bin 456 olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı da yüzde 2,1 artarak 22 bin 962 oldu. Böylece ocak-eylül döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 938 bin 494 artış gerçekleşti. Ocak-eylül döneminde trafiğe kaydı yapılan 746 bin 595 otomobilin yüzde 63,1'i benzin, yüzde 14,6'sı hibrit, yüzde 12,4'ü dizel, yüzde 8,8'i elektrikli ve yüzde 1,1'i LPG yakıtlı. Eylül ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 15 milyon 963 bin 660 otomobilin ise yüzde 34,6'sı dizel, yüzde 32,3'ü LPG, yüzde 30'u benzin, yüzde 2,1'i hibrit ve yüzde 0,9'u elektrikli. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,2.

Ocak-eylül döneminde trafiğe kaydı yapılan 746 bin 595 otomobilin yüzde 32,6'sı 1300 ve altı, yüzde 22,1'i 1401-1500, yüzde 16,7'si 1301-1400, yüzde 12,9'u 1501-1600, yüzde 6,3'ü 1601-2 bin, yüzde 0,7'si 2 bin 1 ve üstü motor silindir hacmine sahip. Ayrıca, 746 bin 595 otomobilin yüzde 38,7'si gri, yüzde 25,8'i beyaz, yüzde 13'ü siyah, yüzde 11,1'i mavi, yüzde 6'sı kırmızı, yüzde 2,9'u yeşil, yüzde 0,8'i turuncu, yüzde 0,8'i sarı, yüzde 0,5'i kahverengi ve yüzde 0,4'ü diğer renkli.