Eylül Ayında Türkiye Cari İşlemler Hesabında 1,1 Milyar Dolar Fazla Elde Etti

(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, eylül ayında cari işlemler hesabında 1,1 milyar dolarlık fazla verildiğini belirterek, Türkiye'nin Temmuz- Eylül döneminde üst üste üç ay cari fazla elde ettiğini açıkladı. Bolat, ihracat ve sanayi üretimindeki güçlü seyrin sürdürülmesi için ihracatçıların desteklenmeye devam edileceğini kaydetti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2025 Eylül ayı cari işlemler hesabı istatistiklerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Küresel ölçekte zayıf talep, ticaret gerilimleri ve bölgesel çatışmalara rağmen hem mal hem de hizmet ihracatında güçlü artışın sürdüğünü belirten Bakan Bolat, "Cari işlemler dengesi tarihsel ortalamaların altında seyrederek istikrarını korumuştur. Bu dayanıklı performansın sürdürülmesini teminen ihracatçılarımızı desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bolat, eylül ayında kaydedilen 1,1 milyar dolarlık fazla ile Temmuz-Eylül döneminde üst üste üç ay cari işlemler hesabında fazla verildiğini, yılın üçüncü çeyreğinde toplam 8,3 milyar dolar cari fazla oluştuğunu açıkladı. Ekim ayında da yaklaşık 500 milyon dolar civarında cari işlemler fazlası tahmin ettiklerini ifade eden Bolat, bu gerçekleşmeyle birlikte Temmuz-Ekim döneminde dört ay üst üste cari fazla verilmiş olacağını belirtti.

Mal ve hizmet ihracatı toplamı 390,7 milyar dolara yükseldi

2025 yıllıklandırılmış cari işlemler açığının eylül sonunda 20,1 milyar dolar olduğunu bildiren Bolat, yılın ilk dokuz ayında cari işlemler dengesi açığının toplam 14,9 milyar dolar olarak gerçekleştiğini, Orta Vadeli Program hedeflerine göre 2025 yıl sonu cari işlemler açığının 22,6 milyar dolar olarak tahmin edildiğini, cari açığın milli gelire oranının yüzde 1,4 seviyesinde olacağını ifade etti.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'nin Ekim ayında 52,4'e yükseldiğini belirten Bolat, ihracat talep koşullarındaki güçlenme eğiliminin üst üste 22'nci ayda da devam ettiğini aktardı.

Eylül itibarıyla yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatı toplamının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,2 artarak, 390,7 milyar dolara yükseldiğini ve yıl başında hedeflenen 390 milyar dolarlık ihracat hedefinin aşıldığını vurgulayan Bolat, mal ve hizmet ihracatındaki güçlü artışların üretim verilerine de olumlu yansıdığını kaydetti.

Ticaret Bakanı Bolat, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 5,1 oranında arttığını bildirerek, "Bu dayanıklı performansın sürdürülmesini sağlamak ve dış talep şartlarındaki iyileşmeden azami derecede faydalanmak üzere ihracatçılarımızı desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ekim ayında da cari işlemler dengesinde fazla verilmesi bekleniyor

Bakan Bolat'ın aktardığı verilere göre, eylül ayında cari işlemler hesabı 1 milyar 112 milyon dolar fazla verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 6 milyar 803 milyon dolar fazla verdi. Bakanlık tahminlerine göre, ekim ayında da cari işlemler dengesinde fazla verilmesi bekleniyor. Bolat'ın değerlendirmesi şöyle:

"Hizmet ihracatı güçlü seyrini devam ettirerek, 2025 yılı Eylül ayında yıllıklandırılmış bazda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,6 oranında artarak 121 milyar dolara ulaşmıştır. Seyahat gelirlerimiz 2025 yılı Eylül ayında yıllıklandırılmış bazda 58,9 milyar dolar, taşımacılık gelirlerimiz ise 41,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatı toplamı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,2 oranında artarak 390,7 milyar dolara yükselmiştir. Küresel ölçekte zayıf talep, ticaret gerilimleri ve bölgesel çatışmalara rağmen hem mal hem de hizmet ihracatımız artışını sürdürmektedir. Bu olumlu gelişmeler sayesinde cari işlemler açığı tarihsel ortalamaların altında seyretmeye devam etmekte olup, Orta Vadeli Program (2026-2028) kapsamında 2025 yılında milli gelire oranla yüzde 1,4 olarak gerçekleşmesini öngörüyoruz.

Önümüzdeki dönemde bir taraftan üreticilerimizi haksız ithalat baskısına karşı korumaya devam edecek; diğer taraftan küresel ekonomideki dönüşümleri de dikkate alarak ülkemizin küresel ticaretteki konumunu sürdürülebilir bir şekilde güçlendirmeye yönelik politikaların uygulamasına devam edilecektir."