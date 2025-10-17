Eylül Ayında Trafiğe Kaydı Yapılan Araç Sayısı Düştü

Trafiğe eylülde 196 bin 338 aracın kaydı yapılırken, 4 bin 932 aracın kaydı silindi, böylece trafikteki toplam araç sayısı 191 bin 406 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, eylülde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,6 azalışla 196 bin 338'e geriledi. Söz konusu dönemde, kaydı silinen taşıt sayısı ise yüzde 47,8 artarak, 4 bin 932'ye çıktı. Böylece, trafikteki toplam taşıt sayısı, 191 bin 406 artış kaydetti.

Anılan ayda trafiğe kaydı yapılan taşıtların, yüzde 45,3'ünü motosiklet, yüzde 40,9'unu otomobil, yüzde 8,8'ini kamyonet, yüzde 1,8'ini traktör, yüzde 1,5'ini kamyon, yüzde 1,2'sini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Eylülde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında, bir önceki aya göre yüzde 8,7 azalış oldu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre, minibüste yüzde 67,6, otobüste yüzde 29,3, özel amaçlı taşıtta yüzde 24,6, traktörde yüzde 13,6 artarken, otomobilde yüzde 15,4, motosiklette yüzde 5,9, kamyonette yüzde 0,9 ve kamyonda yüzde 0,2 azalış gerçekleşti.

Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, özel amaçlı taşıtta yüzde 77,5, minibüste yüzde 28,9, otomobilde yüzde 28,3, otobüste yüzde 16,7, kamyonette yüzde 2,2 artarken, traktörde yüzde 43,1, motosiklette yüzde 26,4 ve kamyonda yüzde 10,1 azaldı.

Trafiğe kayıtlı taşıt sayısı eylül sonu itibarıyla 33 milyonu aştı

Trafiğe kayıtlı araç sayısı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 artarak 30 milyon 678 bin 293'ten 33 milyon 20 bin 263'e yükseldi.

Eylül ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 51,6'sını otomobil, yüzde 21'ini motosiklet, yüzde 14,7'sini kamyonet, yüzde 7'sini traktör, yüzde 3,1'ini kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Devri yapılan taşıt 1 milyonu geçti

Devri yapılan 1 milyon 19 bin 994 taşıttan, yüzde 66,7'si otomobil, yüzde 14,3'ü kamyonet, yüzde 11,7'si motosiklet, yüzde 2,9'u traktör, yüzde 1,9'u minibüs, yüzde 1,8'i kamyon, yüzde 0,5'i otobüs ve yüzde 0,2'si özel amaçlı taşıtlar olarak kaydedildi.

Geçen ay, 80 bin 390 otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Bu otomobillerin yüzde 13,4'ü Renault, yüzde 8,8'i Fiat, yüzde 7,3'ü Volkswagen, yüzde 6,2'si Toyota, yüzde 5,8'i Hyundai, yüzde 5,5'i Opel, yüzde 4,9'u Citroen, yüzde 4,1'i Skoda, yüzde 3,9'u Peugeot, yüzde 3,7'si Nissan, yüzde 3,7'si Mercedes-Benz, yüzde 3,4'ü Dacia, yüzde 2,7'si Chery, yüzde 2,7'si BYD, yüzde 2,4'ü BMW, yüzde 2,3'ü Cupra, yüzde 2,3'ü Ford, yüzde 2,2'si TOGG, yüzde 2,1'i Audi, yüzde 2,1'i Kia ve yüzde 10,5'i diğer markalar olarak sıralandı.

Ocak-eylül aylarında geçen yılın aynı dönemine göre, trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 10,3 azalarak 1 milyon 758 bin 680'e gerilerken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 68,8 artışla 38 bin 769 adet oldu. Böylece ocak-eylül döneminde, trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 719 bin 911 artış gerçekleşti.

Söz konusu dönemde, trafiğe kaydı yapılan 789 bin 627 otomobilin yüzde 45,7'si benzin, yüzde 26,8'i hibrit, yüzde 17,2'si elektrikli, yüzde 9,2'si dizel ve yüzde 1,1'i LPG yakıtlı olarak belirlendi.

Eylül sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 17 milyon 27 bin 89 otomobilin ise yüzde 33'ünün dizel, yüzde 30,7'sinin benzin, yüzde 30,6'sının LPG, yüzde 3,5'inin hibrit ve yüzde 1,9'unun elektrikli olduğu görüldü. Otomobillerin yüzde 0,2'sinin yakıt türü bilinmiyor.

Ocak-eylül döneminde, trafiğe kaydı yapılan 789 bin 627 otomobilin yüzde 29,6'sı 1300 ve altı, yüzde 23,3'ü 1401-1500, yüzde 10,9'u 1501-1600, yüzde 10,5'i 1301-1400, yüzde 8'i 1601-2000, yüzde 0,5'i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip bulunuyor.

Bu dönemde, trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 40,1'i gri, yüzde 24,6'sı beyaz, yüzde 13,6'sı siyah, yüzde 11,8'i mavi, yüzde 4,4'ü yeşil, yüzde 3,8'i kırmızı, yüzde 0,6'sı kahverengi, yüzde 0,6'sı sarı, yüzde 0,4'ü turuncu ve yüzde 0,1'i diğer renkli araçlardan oluştu.