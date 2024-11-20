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Eylül Ayında Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi Yüzde 31,83 Arttı

Eylül Ayında Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi Yüzde 31,83 Arttı
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TÜİK verilerine göre, eylül ayında tarımsal girdi fiyat endeksi yıllık yüzde 31,83 artarken, aylık artış oranı yüzde 1,77 olarak belirlendi. Veteriner harcamaları ve tohum materyali, en fazla artış gösteren alt gruplar oldu.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, eylül ayında tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) yıllık yüzde 31,83 arttı, aylık yüzde 1,77 arttı. Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 74,12 artış ile veteriner harcamaları, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 6,10 artış ile tohum ve dikim materyali oldu.

TÜİK, eylül ayına ilişkin tarımsal girdi fiyat endeksi istatistiklerini yayımladı. Buna göre; Tarım-GFE yıllık yüzde 31,83, aylık yüzde 1,77 arttı. Tarım-GFE'de, eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,77, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 24,50, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,83 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 42,52 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 1,58 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 2,87 artış yaşandı. Bir önceki yılın aynı ayına göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 29,71 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 45,28 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 74,12 artış ile veteriner harcamaları, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 6,10 artış ile tohum ve dikim materyali oldu.

Kaynak: ANKA / Güncel
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