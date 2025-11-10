Eylül Ayında Sanayi Üretiminde Yıllık Artış, Aylık Düşüş

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayında sanayi üretiminin yıllık yüzde 2,9 arttığını; aylık yüzde 2,2 azaldığını açıkladı.

TÜİK, Eylül 2025 dönemine ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,7 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5,3 arttı.

Sanayi üretimi, bir önceki aya göre de yüzde 2,2 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,2 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,3 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,4 azaldı.