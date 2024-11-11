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Eylül Ayında Sanayi Üretimi Aylık Yüzde 1,6 Arttı, Yıllık Yüzde 2,4 Azaldı

Eylül Ayında Sanayi Üretimi Aylık Yüzde 1,6 Arttı, Yıllık Yüzde 2,4 Azaldı
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TÜİK'in açıkladığı verilere göre, eylül ayında sanayi üretimi aylık bazda 1,6 oranında artarken, yıllık bazda 2,4 oranında azaldı. Madencilik ve imalat sanayinde düşüş yaşandı. Elektrik, gaz ve iklimlendirme üretimi ise azaldı.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayında sanayi üretiminin aylık yüzde 1,6 arttığını, yıllık yüzde 2,4 azaldığını açıkladı.

TÜİK, Eylül 2024 dönemine ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; sanayi üretimi eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,3 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,5 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,1 arttı.

Eylül ayı sanayi üretimi bir önceki aya göre ise yüzde 1,6 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,2 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,8 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,8 azaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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