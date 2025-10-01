Eylül Ayında Milli Sporculardan Tarihi Başarılar

Haberler

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, eylül ayında olimpik ve paralimpik branşlarda milli sporcuların elde ettiği madalyaları duyurarak, başarıların Türkiye'ye armağan olduğunu belirtti. A Milli Erkek Basketbol Takımı ikinci, A Milli Kadın Voleybol Takımı ise gümüş madalya kazanarak önemli başarılara imza attı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, olimpik ve paralimpik branşlarda milli sporcuların eylül ayında zirveye çıktığını belirtti.

Bakan Bak, milli sporcuların olimpik ve paralimpik branşlarda eylül ayında Avrupa ile dünya şampiyonalarında kazandığı madalyalara ilişkin Türkiye merkezli sosyal medya platformu NSosyal hesabından grafikli paylaşımda bulundu.

Bak, "Eylül ayı gurur tablomuz" başlığı altında yaptığı paylaşımda, milli sporcuların kazandığı başarıların bulunduğu görsellere de yer verdi.

Ay-yıldızlı sporcuların eylül ayında başarılı sonuçlar aldığını vurgulayan Bak, "Sporcularımız göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Avrupa ve dünya şampiyonalarında elde edilen bu gurur tablosu, aziz milletimize armağan olsun. Tüm sporcularımızı canıgönülden kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Milli sporcular eylül ayında tarihi başarılara imza attı

Eylül ayında takım sporlarında A Milli Erkek Basketbol Takımı, Letonya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda ikinci oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımı ise Tayland'da yapılan Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Filipinler'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'nı altıncı sırada tamamlayarak organizasyon tarihindeki en iyi derecesini elde etti.

Ferdi müsabakalarda da milli sporcular, Avrupa Para Judo Şampiyonası ve Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda 10'ar, Dünya Para Okçuluk Şampiyonası ve Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda 4'er, Dünya Boks Şampiyonası ve Dünya Güreş Şampiyonası'nda 3'er, Dünya Para Trap Şampiyonası'nda ise 1 madalya kazandı.

