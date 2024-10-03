Eylül ayında jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 milyon kök kenevir ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığınca, kent genelinde eylül ayında yapılan çalışmalarda, 2 milyon 172 bin 318 kök kenevir bitkisi, 130 kilo 30 gram kubar esrar ve 25 kilo 30 gram skunk ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler, il genelinde eylül ayı içinde uyuşturucu ticareti, kullanma ve nakline yönelik çalışmalarda, 111 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Ekipler, 2 milyon 172 bin 318 kök kenevir bitkisi, 130 kilo 30 gram kubar esrar ve 25 kilo 30 gram skunk ele geçirdi.

Çalışmalara, narkotik madde arama köpekleri Zula ve Saz da katıldı.