Eylül Ayında İnşaat Üretimi Yüzde 29,9 Arttı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayında inşaat üretiminin yıllık yüzde 29,9, aylık yüzde 4,3 arttığını açıkladı.

TÜİK, Eylül 2025 inşaat üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; inşaat üretimi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,9 arttı. İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Eylül ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,2 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 23,3 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 30,1 arttı.

İnşaat üretimi, bir önceki aya göre yüzde 4,3 arttı. İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Eylül ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,5 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 3,2 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 4,1 arttı.