Eylül Ayında Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda Unutulmaz Etkinlikler

(İSTANBUL) - İstanbul'un en önemli kültür sanat mekanlarından Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu, eylül ayında da müzik ve sahne sanatlarının seçkin örneklerine ev sahipliği yapıyor. Ay boyunca düzenlenecek konserler ve gösteriler, sanatseverlere unutulmaz bir deneyim yaşatacak.

Dünya sahnelerinden yıldız isimlerin yanı sıra Türk müziğinin güçlü temsilcileri, İBB Kültür A.Ş.'ye bağlı Harbiye Açık Hava'nın benzersiz atmosferinde İstanbullularla buluşacak. Farklı türlerden konserler, özel projeler ve kahkaha dolu stand-up gösterileriyle dolu program, şehrin kültür sanat gündeminin merkezinde olacak.

Etkinliklere ait biletler ise Passo, Biletix, Biletinial'dan temin edilebilecek.

Gençler Koltuk Senin ile eylül ayında da etkinliklerle ücretsiz buluşacak

İstanbul'un kültür sanat hafızasında özel bir yere sahip olan Harbiye Açık Hava'da Kültür A.Ş. ve kültür sanat sektörü iş birliğiyle hayata geçirilen "Koltuk Senin" uygulaması ile boş koltuk kalmıyor. 24 yaş ve altı gençlere kültür sanat etkinliklerinden ücretsiz faydalanma fırsatı sunan "Koltuk Senin" Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen etkinliklerde boş koltukları ücretsiz olarak gençlerle buluşturmaya devam edecek.

Nasıl yararlanılır?

-Koltuk Senin standı etkinlik saatinden 1 saat önce açılır.

-Girişte bulunan "Koltuk Senin" bilgilendirici totemi üzerinde yer alan QR kod ile Radar Türkiye uygulaması indirilir.

-Bekleyen katılımcılar kendi oluşturdukları sıraya göre işleme alınır.

-Etkinlik başladıktan sonra boş koltuk olması durumunda alınan sıra numarasına göre 24 yaş ve altı gençler içeri alınır ve görevliler tarafından uygun koltuklara yönlendirilir.

İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nun tüm etkinlik programına ve bilet satış platformlarına, Radar Türkiye uygulamasındaki "Harbiye" sekmesinden ulaşabilecek.

Eylül ayı programı ise şöyle:

-9 Eylül 2025 | Mabel Matiz

-10 Eylül 2025 | Teoman

-11 Eylül 2025 | Gülşen

-12 Eylül 2025 | Aşkın Nur Yengi

-13 Eylül 2025 | Fatma Turgut

-14 Eylül 2025 | The Godfather "Live in Concert"

-15 Eylül 2025| Scott Bradlee's Postmodern Jukebox

-16 Eylül 2025| Yasemin Sakallıoğlu

-17 Eylül 2025| Çok Güzel Hareketler Bunlar 2

-18 Eylül 2025 | Doğu Demirkol

-19 Eylül 2025| Levent Yüksel

-20 Eylül 2025 | Yıldız Tilbe

-21 Eylül 2025| Ali Reza Ghorbani

-22 Eylül 2025 | Doğu Demirkol

-23 Eylül 2025| Mario Frangoluis

-24 ve 25 Eylül 2025 | Candan Erçetin

-26 Eylül 2025 | Erol Evgin

-27 Eylül 2025 | Dire Straits Legacy

-28 Eylül 2025 | Gipsy Kings by Andre Reyes

-29 Eylül 2025 | Şevval Sam

-30 Eylül 2025 | Bueno Vista Social Club