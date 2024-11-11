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Eylül Ayı İşgücü İstatistikleri Açıklandı: İstihdamda Olumlu Görüntü

Eylül Ayı İşgücü İstatistikleri Açıklandı: İstihdamda Olumlu Görüntü
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı eylül ayı işgücü istatistiklerini değerlendirdi. İstihdamda artış devam ederken işsizlik oranı tek hanelerde seyretmeye devam ediyor.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı eylül ayı işgücü istatistiklerine ilişkin, "Orta Vadeli Programla uyumlu şekilde istihdamda olumlu görünüm devam ediyor" dedi.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eylül ayına ilişkin işgücü istatistiklerini değerlendirdi. Işıkhan, "Orta Vadeli Programla uyumlu şekilde istihdamda olumlu görünüm devam ediyor. İstihdam sayımız eylül ayında bir önceki aya göre 95 bin kişi artarak 32 milyon 823 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puan artarak yüzde 49,7 oldu. İşsizlik oranı ise aynı dönemde değişim göstermeyerek yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti ve son 17 aydır tekli hanelerde seyretme eğilimini korudu. İşgücünde yaşanan artışı da önümüzdeki dönemde hedeflerimizi gerçekleştirmek adına umut verici görüyoruz. İstihdamı yükseltmek adına politikalarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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