Eylül Ayı Dış Ticaret Verileri Açıklandı: İhracat Yüzde 3, İthalat Yüzde 8,8 Arttı

Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre ihracat, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 artışla 22 milyar 607 milyon dolara yükselirken, ithalat yüzde 8,8 artışla 29 milyar 492 milyon dolar oldu.

Ticaret Bakanlığının, eylül ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni yayımlandı.

GTS esas alınarak hazırlanan verilere göre, ihracat eylülde 2024'ün aynı ayına kıyasla yüzde 3 artışla 22 milyar 607 milyon dolar, ithalat yüzde 8,8 artarak 29 milyar 492 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde dış ticaret hacmi yüzde 6,2 artarak, 52 milyar 99 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı, bu dönemde yüzde 33,4 artışla 6 milyar 885 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen ay yıllık bazda 4,3 puan azalarak yüzde 76,7 olarak gerçekleşti. Enerji verileri hariç tutulduğunda söz konusu oran 7,7 puan azalarak yüzde 85,9 olurken, enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda 3,3 puan azalarak yüzde 94,7'ye geriledi.

Ürün, ülke ve ülke gruplarına göre ihracat

Geçen ay en çok ihracat yüzde 6,5 artış ve 11 milyar 445 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleşti. Bu grubu yüzde 1,8 azalış ve 7 milyar 693 milyon dolarla "tüketim malları", yüzde 1,9 azalış ve 3 milyar 64 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" takip etti.

Söz konusu ayda sektörlere göre ihracatın payı, imalat sanayisinde yüzde 94,5 (21 milyar 372 milyon dolar), tarım, ormancılık ve balıkçılıkta yüzde 3 (672 milyon dolar), madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,8 (409 milyon dolar) oldu.

Eylülde en fazla ihracat yapılan ülke, 1 milyar 904 milyon dolarla Almanya olarak öne çıktı. Bu ülkenin ardından 1 milyar 361 milyon dolarla İngiltere ve 1 milyar 344 milyon dolarla ABD geldi.

İhracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içindeki payı, yüzde 47,5 olarak hesaplandı.

Eylülde en fazla ihracat yapılan ülke grupları, 10 milyar 58 milyon dolarla Avrupa Birliği (AB), 3 milyar 465 milyon dolarla Yakın ve Orta Doğu ülkeleri, 3 milyar 354 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri olarak kayıtlara geçti.

İthalat verileri

Eylülde en çok ithalat yüzde 11 artış ve 20 milyar 386 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleştirildi. Bu grubu yüzde 8 artış ve 4 milyar 564 milyon dolarla "tüketim malları", yüzde 0,4 artış ve 4 milyar 377 milyon dolarla "yatırım malları" izledi.

Sektörlere göre ithalat payları yüzde 85 ile imalat sanayisinde (25 milyar 75 milyon dolar), yüzde 10,1 ile madencilik ve taş ocakçılığında (2 milyar 972 milyon dolar), yüzde 2,2 ile tarım, ormancılık ve balıkçılıkta (644 milyon dolar) hesaplandı.

Eylülde en fazla ithalat yapılan ülkeler, 4 milyar 268 milyon dolarla Çin, 3 milyar 245 milyon dolarla Rusya ve 2 milyar 365 milyon dolarla Almanya oldu.

İthalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içindeki payı, yüzde 60,4 olarak kaydedildi.

Söz konusu ayda en fazla ithalat yapılan ülke grupları, 8 milyar 966 milyon dolarla AB, 7 milyar 909 milyon dolarla Asya ülkeleri ve 5 milyar 639 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri olarak sıralandı.

Ocak-eylül döneminde dış ticaret açığı yüzde 11,8 arttı

GTS kapsamında ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre ihracat, yüzde 4,1 artarak 200 milyar 625 milyon dolar, ithalat yüzde 5,9 yükselerek 267 milyar 651 milyon dolar, dış ticaret hacmi de yüzde 5,2 artışla 468 milyar 276 milyon dolar olarak kaydedildi.

Söz konusu dönemde, dış ticaret açığı yüzde 11,8 yükselişle 67 milyar 26 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 75 olarak hesaplandı.