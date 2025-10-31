Eylül 2025 Dış Ticaret İstatistikleri Açıklandı: İhracat Artarken Dış Ticaret Açığı Yükseldi

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül 2025 dönemine ilişkin dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Türkiye'nin ihracatı eylül ayında 22 milyar 576 milyon dolar, ithalatı ise 29 milyar 479 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak-Eylül döneminde ihracat 200 milyar 578 milyon, ithalat ise 267 milyar 637 milyon oldu.

2025 yılı Ocak–Eylül döneminde genel ticaret sistemine göre ihracat, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 artarak 200 milyar 578 milyon dolara, ithalat ise yüzde 5,9 artarak 267 milyar 637 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, Eylül ayında yüzde 2,1 artarak 21 milyar 227 milyon dolara, ithalat ise yüzde 5,8 artarak 22 milyar 438 milyon dolara çıktı. Bu kalemler hariç dış ticaret açığı 1 milyar 211 milyon dolar olarak kaydedildi. Enerji ve altın hariç dış ticaret hacmi yüzde 4 artışla 43 milyar 665 milyon dolara ulaşırken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 94,6 oldu.

Dış ticaret açığı 6,9 milyar dolara yükseldi

Eylül ayında dış ticaret açığı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,8 artarak 5 milyar 161 milyon dolardan 6 milyar 903 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 81'den yüzde 76,6'ya geriledi. Ocak–Eylül döneminde dış ticaret açığı yüzde 11,8 artarak 67 milyar 60 milyon dolara yükseldi. Aynı dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 74,9 olarak gerçekleşti.

İmalat sanayinin ihracattaki payı yüzde 94,5

Ekonomik faaliyetlere göre, 2025 yılı Eylül ayında ihracatın yüzde 94,5'i imalat sanayinden, yüzde 3'ü tarım, ormancılık ve balıkçılıktan, yüzde 1,8'i madencilik ve taş ocakçılığından geldi. Ocak–Eylül döneminde imalat sanayinin ihracattaki payı yüzde 94,5, tarım ve ormancılığın payı yüzde 3,3, madenciliğin payı yüzde 1,6 oldu.

Ara mallarının ithalattaki payı yüzde 69,1

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre, Eylül ayında ithalatın yüzde 69,1'i ara mallarından, yüzde 14,9'u sermaye mallarından, yüzde 15,5'i tüketim mallarından oluştu. Ocak–Eylül döneminde ise ara mallarının payı yüzde 69, sermaye mallarının yüzde 14,5, tüketim mallarının yüzde 16,3 oldu.

En fazla ihracat Almanya'ya, ithalat Çin'den

Eylül ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu. Almanya'ya ihracat 1 milyar 904 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu ülkeyi sırasıyla; Birleşik Krallık (1 milyar 387 milyon dolar), ABD (1 milyar 348 milyon dolar), Irak (1 milyar 101 milyon dolar) ve İtalya (1 milyar 100 milyon dolar) izledi. Bu beş ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,3'ünü oluşturdu.

İthalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin'den yapılan ithalat 4 milyar 264 milyon dolar, Rusya Federasyonu'ndan 3 milyar 247 milyon dolar, Almanya'dan 2 milyar 363 milyon dolar, Birleşik Arap Emirlikleri'nden 1 milyar 485 milyon dolar, ABD'den ise 1 milyar 465 milyon dolar olarak kaydedildi. Bu beş ülkenin toplam ithalattaki payı yüzde 43,5 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış ihracat azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, Eylül ayında ihracat yüzde 4,3 azaldı, ithalat ise yüzde 8,2 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ise ihracat yüzde 0,4 azaldı, ithalat yüzde 5,1 arttı.

Yüksek teknolojili ürünlerin ihracattaki payı yüzde 3,1

Eylül ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,5, yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı ise yüzde 3,1 oldu. İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 85, yüksek teknoloji ürünlerinin ithalat içindeki payı yüzde 12,5 olarak gerçekleşti.

Özel ticaret sistemine göre dış ticaret açığı yüzde 38,7 arttı

Özel ticaret sistemine göre, Eylül ayında ihracat yüzde 3 artarak 20 milyar 550 milyon dolara, ithalat ise yüzde 10,6 artarak 28 milyar 22 milyon dolara yükseldi. Dış ticaret açığı yüzde 38,7 artışla 7 milyar 472 milyon dolara çıktı. Ocak–Eylül döneminde özel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 4,4 artışla 182 milyar 42 milyon dolar, ithalat ise yüzde 6,6 artışla 250 milyar 788 milyon dolar oldu. Aynı dönemde dış ticaret açığı yüzde 13 artarak 68 milyar 746 milyon dolara yükseldi.