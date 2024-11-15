Eylül 2024'te Ücretli Çalışan Sayısı Yüzde 2,7 Arttı

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısının Eylül 2024'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 artarak, 15 milyon 973 bin 744 kişiye yükseldiğini bildirdi.

TÜİK, 2024 Eylül ayı ücretli çalışan istatistikleri verilerini açıklandı.

Buna göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 550 bin 366 kişi iken, 2024 yılı Eylül ayında 15 milyon 973 bin 744 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2024 Eylül ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,7 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 6,3 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 4 arttı.

Ücretli çalışan sayısı inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde arttı, sanayide azaldı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 arttı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2024 Eylül ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,2 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,3 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,4 arttı.