Eyleme katılan ağabey: Bedensel engelli kardeşimi dağa kaçırdılar

VAN'daki sessiz yürüyüş eylemine katılan ve bedensel engelli kardeşi Rahim Çiftçi'nin dağa kaçırıldığını söyleyen Sıddık Çiftçi (43), "Kardeşim Şemdinli'nin Soğuksu köyünde kaçırıldı. Kardeşim Şemdinli'ye tedavi için gidip geliyordu, o dönemde köye gelirken kaçırdılar" dedi.

Terör örgütü PKK tarafından çocuklarının kaçırıldığını belirten aileler, 113'üncü haftada da Menekşe Sokak'ta bir araya geldi. Aileler, ellerinde Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğrafları ile DEM Parti il binasına kadar yürüdü. Yürüyüşte polis güvenlik önlemi alırken, aileler sessiz bir şekilde DEM Parti önüne geldi. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde okurken, 13 yıl önce kaçırılan kardeşi Fatih için eyleme katılan Abdullah Arslan, şehit olan askerleri andı. Arslan, "Tüm ülkemizin, tüm milletimizin başı sağ olsun. Bu vatan için çok şehit verildi. Ben de 26 yıl güvenlik koruculuğu görevi yaptım. Beraber görev yaptığım silah arkadaşlarım şehit oldu. Bu vatan eğer bugünlere gelmişse, şehitlerimizin sayesinde gelmişiz. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

'TÜRK-KÜRT KARDEŞTİR'

Kardeşi Fatih Arslan'ın henüz 20 yaşındayken dağa kaçırıldığını söyleyen Arslan, "O günden beri haber alamıyoruz. Kardeşime çağrı yapıyorum. Bu çözüm süreci inşallah başarıya ulaşır, kardeşim de gelir. Gelirse onu evlendireceğiz. 13 yıl oldu, hiçbir haber alamıyoruz. İnşallah bizi duyar ve bu süreçte gelir. Dağdaki herkesin gelip, teslim olması çağrısı yapıyorum. Gelin teslim olun, bu ülke sizin ülkeniz. Nerede bir Türk varsa, orda bir Kürt de vardır. Türk-Kürt kardeştir. Türk ve Kürtleri birbirine düşman edenlere kulak asmayın. 'Terörsüz Türkiye' sürecini destekliyoruz. İnşallah başarışa ulaşır" diye konuştu.

'HİÇBİR HABER ALAMIYORUZ'

Bedensel engelli olan kardeşi Rahim Çiftçi'nin 8 yıl önce 15 yaşındayken kaçırıldığını anlatan Sıddık Çiftçi ise "Kardeşim Şemdinli'nin Soğuksu köyünde kaçırıldı. Kardeşimden hiçbir haber alamıyoruz. Annem hastalandı, sonra da kalp krizinden vefat etti. Kardeşim Şemdinli'ye tedavi için gidip geliyordu, o dönemde köye gelirken kaçırdılar" dedi.

HABER: Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
