Üye Girişi
Haberler

Eyfel Kulesi'nde Bomba İhbarı Asılsız Çıktı

Güncel Haberler

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Eyfel Kulesi'nde yapılan bomba ihbarının asılsız olduğu ortaya çıktı. Kulede bulunanlar tahliye edilmiş ve girişler kapatılmıştı. Fransız polisi tarafından yapılan açıklamada, yanlış alarm olduğu belirtilerek ziyaretçilerin tekrar içeri girebileceği duyuruldu.

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Eyfel Kulesi'nde yapılan bomba ihbarının asılsız olduğu ortaya çıktı.

Paris'te yer alan Eyfel Kulesi'nde bomba ihbarı yapılmış, ekipler kulede bulunanları tahliye ederek girişleri kapatmıştı. Söz konusu bomba ihbarının asılsız olduğu ortaya çıktı. Fransız polisi tarafından yapılan açıklamada kulenin bomba ihbarı nedeniyle boşaltılmasının ardından yaklaşık iki saat sonra ziyaretçilerin girişine açıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yanlış alarmdı, insanlar içeri girebilir." denildi. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Eyfel Kulesi Fransa Paris Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title