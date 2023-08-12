Eyfel Kulesi'nde Bomba İhbarı Asılsız Çıktı
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Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Eyfel Kulesi'nde yapılan bomba ihbarının asılsız olduğu ortaya çıktı. Kulede bulunanlar tahliye edilmiş ve girişler kapatılmıştı. Fransız polisi tarafından yapılan açıklamada, yanlış alarm olduğu belirtilerek ziyaretçilerin tekrar içeri girebileceği duyuruldu.
Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Eyfel Kulesi'nde yapılan bomba ihbarının asılsız olduğu ortaya çıktı.
Paris'te yer alan Eyfel Kulesi'nde bomba ihbarı yapılmış, ekipler kulede bulunanları tahliye ederek girişleri kapatmıştı. Söz konusu bomba ihbarının asılsız olduğu ortaya çıktı. Fransız polisi tarafından yapılan açıklamada kulenin bomba ihbarı nedeniyle boşaltılmasının ardından yaklaşık iki saat sonra ziyaretçilerin girişine açıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yanlış alarmdı, insanlar içeri girebilir." denildi. - PARİS