Eyfel Kulesi'nde Bomba İhbarı Asılsız Çıktı

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Eyfel Kulesi'nde yapılan bomba ihbarının asılsız olduğu ortaya çıktı. Kulede bulunanlar tahliye edilmiş ve girişler kapatılmıştı. Fransız polisi tarafından yapılan açıklamada, yanlış alarm olduğu belirtilerek ziyaretçilerin tekrar içeri girebileceği duyuruldu.