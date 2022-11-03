Exxonmobil'in Huizhou Projesi İçin Büyük Kuleleri Gemiye Yükleme İşlemi Tamamlandı

ExxonMobil'in, Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde bulunan Huizhou'daki kompleksi için iki büyük kulenin gemiye yükleme işlemi, ülkenin kuzeyindeki Tianjin'de kısa süre önce tamamlandı.

ExxonMobil'in, Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde bulunan Huizhou'daki kompleksi için iki büyük kulenin gemiye yükleme işlemi, ülkenin kuzeyindeki Tianjin'de kısa süre önce tamamlandı.

Çok uluslu petrol ve doğalgaz şirketi ExxonMobil, Huizhou'da tek başına finanse ettiği kimyasal kompleksin temelini Nisan 2020'de atmıştı.

Toplam yatırımı yaklaşık 10 milyar ABD dolarını bulan kompleks iki aşamada inşa edilecek.

Yıllık 1,6 milyon ton etilen kraker ve satışa dönük üretim donanımını içeren ilk aşamanın, ikinci aşamanın inşaatının başlayacağı 2023 yılına kadar tamamlanması planlanıyor.

İlk aşama tasarlanan kapasiteye ulaştığında, yıllık 39 milyar yuan (5,5 milyar ABD doları) işletme geliri ve 7,3 milyar yuan vergi bekleniyor.

Bu sefer yüklenen iki büyük kule, bir etilen damıtma kulesi ve bir ön distilasyon kulesini içeriyor.

Kulelerin Huizhou'ya 11 Kasım'da ulaşması bekleniyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tianjin'den bildiriyor. (XHTV)