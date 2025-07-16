ExxonMobil, Çin'de İlk Büyük Petrokimya Tesisini Açtı

GUANGZHOU, 16 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Huizhou kentinde tamamı ABD'li enerji devi ExxonMobil'e ait ilk büyük ölçekli petrokimya tesisi faaliyete geçti.

Bu adım, ExxonMobil'in dünyanın ikinci büyük ekonomisine duyduğu güveni ve ülkenin yüksek standartlarda dışa açılma politikası ile yabancı yatırım çekme çabalarını ortaya koydu.

Guangdong eyaletinin Huizhou kentinde yer alan Daya Körfezi Petrokimya Endüstri Parkı'nda kurulan tesisin ilk fazında, yılda 1,6 milyon ton etilen üretim kapasitesine sahip esnek hammadde kullanan bir buhar kırıcı yer alıyor. Etilen, ambalajlama, plastik ve elyaf gibi birçok üründe temel yapı taşı olarak kullanılıyor.

Tesis aynı zamanda yüksek performanslı polietilen ve polipropilen üretim birimlerine de ev sahipliği yapıyor.

Tesisin açılışı, Çin'in yabancı yatırımcılar için erişim kolaylıklarını artırma çabalarının sürdüğü bir dönemde gerçekleşti. Ülke, 2021'den bu yana yabancı yatırım kısıtlamalarını içeren "negatif liste"yi iki kez daralttı. İmalat sektöründeki tüm yabancı yatırım kısıtlamaları kaldırılırken, tarım ve hizmetler sektörlerinde de önemli liberalleşme adımları atıldı. Sağlık ve katma değerli telekomünikasyon alanlarındaki pilot girişimler ise yabancı şirketler için yeni fırsatlar yarattı.

ExxonMobil, 2025'in ilk yarısında gayrisafi yurtiçi hasılası geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 büyüyen Çin'e yatırım yapan çok uluslu şirketler arasında yer alıyor.

Aynı dönemde Çin anakarasında kayıtlı yabancı sermayeli işletme sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,4 artışla 24.018'e ulaştı.