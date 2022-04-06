EXPO Hatay'da ramazan şenliği devam ediyor

HATAY (AA) - Ramazanın başlaması dolayısıyla EXPO Hatay'da başlayan etkinlikler sürüyor.

Kisecik EXPO Amfi Tiyatro girişinde kurulan stantta mehteran gösterisi yapıldı ve yerel sanatçılar konser verdi.

Diğer yandan konser alanında çocuklar için çeşitli yarışmalar düzenlendi. Ayrıca oyun alanlarında çocuklar doyasıya eğlendi.

Vatandaşların ilgi gösterdiği etkinlikte, EXPO maskotları ve palyaçolar yer aldı.