EXPO Hatay'da ramazan şenliği devam ediyor - Haberler

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EXPO Hatay'da ramazan şenliği devam ediyor

AA - Mehmet Bayrak - Güncel
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EXPO Hatay'da ramazan şenliği devam ediyor

Ramazanın başlaması dolayısıyla EXPO Hatay'da başlayan etkinlikler sürüyor.

HATAY (AA) - Ramazanın başlaması dolayısıyla EXPO Hatay'da başlayan etkinlikler sürüyor.

Kisecik EXPO Amfi Tiyatro girişinde kurulan stantta mehteran gösterisi yapıldı ve yerel sanatçılar konser verdi.

Diğer yandan konser alanında çocuklar için çeşitli yarışmalar düzenlendi. Ayrıca oyun alanlarında çocuklar doyasıya eğlendi.

Vatandaşların ilgi gösterdiği etkinlikte, EXPO maskotları ve palyaçolar yer aldı.

EXPO Hatay'da ramazan şenliği devam ediyor

EXPO Hatay'da ramazan şenliği devam ediyor

EXPO Hatay'da ramazan şenliği devam ediyor

EXPO Hatay'da ramazan şenliği devam ediyor

AA / Mehmet Bayrak - Güncel

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