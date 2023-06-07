Evyap'tan deprem bölgesine, mobil berber tırı ve 10 hijyen istasyonu desteği Arko ve Duru'dan, yaz sıcakları ile birlikte deprem bölgesinde artan hijyen ihtiyacını karşılaması için iki yeni projeHATAY Türkiye'nin kişisel temizlik ve bakım şirketi Evyap, bünyesindeki Duru ve Arko Men ile...

Evyap'tan deprem bölgesine, mobil berber tırı ve 10 hijyen istasyonu desteği

Arko ve Duru'dan, yaz sıcakları ile birlikte deprem bölgesinde artan hijyen ihtiyacını karşılaması için iki yeni proje

HATAY Türkiye'nin kişisel temizlik ve bakım şirketi Evyap, bünyesindeki Duru ve Arko Men ile birlikte deprem bölgesine yönelik iki yeni projeyi hayata geçirdi. Duş ve mobil berber projesi, artan sıcaklarla birlikte hijyen ihtiyacının çözümüne önemli bir katkı sağlayacak.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği 11 ilde hava sıcaklıkları yükselmeye başladı. Evyap iki lider markası Duru ile Arko Men, bu sorunların başında gelen hijyen konusunda depremzedelere destek olmak amacıyla iki yeni proje başlattı. Markanın duş ve mobil berber projesi, bastıran sıcaklarla birlikte daha da artan hijyen ihtiyacının çözümüne önemli bir katkı sağlayacak. Duru'nun Hatay'ın Samandağ ilçesinde konuşlandırdığı duş ve tuvaletleri en çok da çadır kentlerde yaşayan kadın ve çocukların önemli bir ihtiyacını karşılayacak. Arko Men'in bir tırın içini dönüştürdüğü mobil berberi ise, Hatay Samandağ, Antakya, Gaziantep Islahiye, Kahramanmaraş ve Adıyaman'daki çadır kentleri gezerek bölge halkının bayram öncesi ihtiyacını karşılayacak.

Evyap'ın Türkiye'nin lider kişisel bakım ve temizlik şirketi olarak toplum sağlığı ve temizliği konusunda elini her zaman taşın altına koyduğunu kaydeden Evyap Kurumsal İletişim Müdürü Elif Sözer Dumlu, pandemi ile başlayan ve bu yıl yaşadığımız depremlerle devam eden hijyen ihtiyacını karşılamak için seferberlik ruhuyla çalıştıklarını belirtti.

"Evyap'ın temelinde paylaşmak var"

Evyap'ın, depremlerin ilk gününden itibaren gönüllü ekiplerle bölgede olduğuna işaret eden Dumlu, "Evyap, 100 yıla yaklaşan iş hayatında toplumun ihtiyaçlarına her zaman yakın durdu ve karşılamaya çalıştı. Çünkü Evyap'ın temellerinde kazancını paylaşmak var, kaynakları verimli kullanmak var, israf etmeden üretmek var. Bu, bizim ilk sabunu üretmeye başladığımız 1927 yılından beri uyguladığımız yazılmamış şirket yasalarından biri olarak kuşaktan kuşağa aktarılıyor. Deprem döneminde de önce çalışma arkadaşlarımızdan oluşan gönüllü ekiplerimizle sahadaydık. Bölgedeki ihtiyaçları tespit edip, AFAD, Kızılay, LÖSEV ve yerel yönetimler aracılığı ile bölgeye ulaştırdık. Acil ihtiyaçlara cevap vermek için tüm hatlarımızı en yüksek kapasitede çalıştırmak için iş gücü planımızı yaptık ve uyguladık. Konteyner kentlere destek vermekten, aşevi kurup sıcak yemek dağıtmaya kadar nerede ihtiyaç varsa orada olmaya çalıştık. Zaman ilerledikçe ihtiyaçlar da değişiyor. Şimdi de sıcakların artması ile birlikte bölgedeki duş, tuvalet ve berber ihtiyacını karşılamak için buradayız" şeklinde konuştu.

"Destek devam edecek"

Bugüne kadar barınma, gıda, kıyafet, ürün ve nakdi olmak üzere yaklaşık 20 milyon liralık bir kaynağı depremzedeler için kullandıklarını kaydeden Dumlu, "İstanbul Sanayi Odası ve DEİK'in konteyner projelerine destek verdik. Şimdi sıra uzun dönemli projelere geldi. Biz de bölgeye desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

"Lider marka"

Türkiye'nin lider kişisel bakım ve temizlik şirketi olarak toplum sağlığı ve temizliği konusunda önemli bir misyon yüklendiklerini kaydeden Evyap Kişisel Temizlik Kategori Lideri Bekir Arıcak ise, "Pandemide de depremde de selde de, kazanç mevhumuna bakmadan ihtiyacı yerine ulaştırmaktan kendimizi sorumlu hissettik. Sabun ve suyun olmamasının zorluklarının zorluklarını çadırlarda hepimiz yaşadık. Tüm deprem illerinde ulaşabildiğimiz çadır kentlere on binlerce çeşmeli su bidonları ve temizlik setleri dağıtarak ihtiyaca cevap vermeye çalıştık. Yaklaşık 80 bin adet kişisel temizlik ürünü, 100 bin hijyen kolisinin yanı sıra, Kızılay'ın talebi ile kişisel bakım ve temizlik ürünlerinden oluşan 50 bin iyilik kolisini ise, ticari amaç gütmeden kendilerine teslim ettik. Şimdi bölgede sıcaklıklar hızla artıyor. Çok yakında 40 derecenin üzerine çıkacak. Bu da hijyenin önemini daha da artırıyor. Zira gerekli hijyen ortamı sağlanamadığında hastalıklar da beraberinde geliyor. Özellikle bağışıklık sistemi yeterince gelişmemiş çocukların enfeksiyon hastalıklarına yakalanma riski artıyor. Hatay Samandağ'da beş lokasyonda 10 noktada ayrı kurduğumuz duş ve tuvalet üniteleri en çok da kadın ve çocuklar için önemli bir ihtiyacı karşılayacak" ifadelerine yer verdi.

"Devamını yapmaya hazırız"

5 lokasyonda 10 adet hijyen istasyonlarının bulunduğunu dile getiren Arıcak, "Depremin ilk günlerinden itibaren Evyap olarak, ihtiyacın olduğu noktalarda elimizden geldiğince acil noktalara odaklanmıştık. Binlerce hijyen kiti ve suya erişim olmayan noktalarda mobil bidonlar göndererek projemizi başlattık. Sonra da suya erişimi kalıcı hale getirebileceğimiz, acil ihtiyaçlardan kendi konumuz olan kişisel temizliğe odaklanabileceğimiz bu projeye yöneldik. Şu anda ihtiyaç dahilinde valilikte belirlediğimiz noktalarda bu yerleşimleri tamamladık. İhtiyaca dayanarak devamını yapmaya hazırız" diye konuştu.

"Arko Men'in mobil berberi bayram tıraşı için yolda"

Arko Men'in İstanbul Erkek Berberler Odası iş birliği ile başlattığı mobil berber projesi ile ilgili bilgi veren Evyap Kişisel Bakım Kategori Direktörü Zeynep Kalkandelen, mobil berbere ilginin büyük olduğunu söyledi. Bölgedeki temizlik ve hijyen ihtiyacını sahiplenmenin Evyap'ın misyonu ile de örtüştüğünü kaydeden Kalkandelen, "Ürettiğimiz ürünler kişisel bakım ve temizlik ürünleri. Bu da aslında hastalıklardan korunmanın ilk ve en basit yolu. Yani, sosyal etki bizim için daha ilk anda üretimde ve ürünlerde başlıyor. Önümüz Kurban Bayramı ve ne olursa olsun insanlar bayrama bakımlı girmek istiyor. Bu en basit insani ihtiyaçtan kimse mahrum kalmasın istiyoruz. Bölgedeki berber Arko Men'in mobil berber tırı Hatay Samandağ'dan hareket edip, Antakya, Gaziantep İslahiye, Adıyaman ve Kahramanmaraş'taki çadır kentleri dolaşacak. Bu projede İstanbul Erkek Berberler Odası ile çok güzel bir iş birliğine imza attık. Onlar bize, gideceğimiz illerdeki yerel berberleri organize ettiler. Böylece istihdama da katkı sağlanmış oldu. Her ne kadar erkek berberi de olsa, mobil berberimiz gelen çocuk ve kadınları da geri çevirmeyecek" şeklinde konuştu.

"3 kişi aynı anda tıraş olabiliyor"

Projelerin haziran ayı ile başladığını ifade eden Kalkandelen, "Zaman geçtikçe bölgeden kişisel bakım, kişisel temizlik ihtiyaçlarının da olduğu yönünde bilgiler aldık. Bizde zaten kişisel temizlik ve kişisel bakım ürünleri üreten şirket olarak, burada vatandaşlarımıza olabildiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Seyyar bir tır tasarladık. İçinde 3 kişinin aynı anda tıraş olabileceği gibi bir kapasite var. Önümüzdeki 1 ay boyunca bölgede olacağız. Buradan başladık, daha sonra Antakya'ya, Gaziantep Islahiye'ye, Kahramanmaraş'a, Adıyaman'a gideceğiz. Bayram yaklaşırken insanların bakım ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyoruz. Duru markamızla da temizlik istasyonları oluşturduk. Tabi ki el yıkama, duş bunlar en temel ihtiyaçlardır. Çocuklar, kadınlar, erkekler isteyen herkes burada saçını kestirebiliyor, tıraş olabiliyor. Olabildiğince hızlıca ne kadar çok kişiyle ilgilenebilirsek o kadar iyi bizim için" dedi.

"Mutlu olduk"

Proje ortağı İstanbul Erkek Berberler Odası Başkanı Şükrü Akyüz ise, " Tırı düzenlenmesinde ürünler ve personel temininde destek verdik. Tırda görev yapan kuaförler deprem bölgesinden çalışanlar. Onlara da katkı sağlıyoruz. Bu projede olmaktan mutlu olduk. Bölgede ihtiyaç olduğunu gördük. İlk gün 3 kuaförümüz 77 kişi tıraş yaptı. Bayram öncesi bir ihtiyaç vardı" ifadelerine yer verdi.