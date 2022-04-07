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Evsiz kampları kaldırılıyor

AA - Lokman Vural Elibol - Güncel
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New York'ta Belediye Başkanı Eric Adams'ın şehirdeki evsiz kamplarının kaldırılması için güvenlik güçlerine yetki vermesinin ardından evsizler, kaldırımlarda yaşadıkları çadırlarıyla protesto gösterisi düzenledi.

New York'ta Belediye Başkanı Eric Adams'ın şehirdeki evsiz kamplarının kaldırılması için güvenlik güçlerine yetki vermesinin ardından evsizler, kaldırımlarda yaşadıkları çadırlarıyla protesto gösterisi düzenledi.

Evsiz kampları kaldırılıyor

Evsiz kampları kaldırılıyor

Evsiz kampları kaldırılıyor

AA / Lokman Vural Elibol - Güncel

Protesto, New York, evsiz, Güncel, Haberler

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