Evsiz kampları kaldırılıyor
AA - Lokman Vural Elibol - Güncel
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New York'ta Belediye Başkanı Eric Adams'ın şehirdeki evsiz kamplarının kaldırılması için güvenlik güçlerine yetki vermesinin ardından evsizler, kaldırımlarda yaşadıkları çadırlarıyla protesto gösterisi düzenledi.
New York'ta Belediye Başkanı Eric Adams'ın şehirdeki evsiz kamplarının kaldırılması için güvenlik güçlerine yetki vermesinin ardından evsizler, kaldırımlarda yaşadıkları çadırlarıyla protesto gösterisi düzenledi.