Evsiz Gökhan Girgin boş arazide ölü bulundu

Antalya'da Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde boş arazide hareketsiz yatan bir kişinin ölü bulunmasıyla yapılan incelemede, sokakta yaşayan evsiz Gökhan Girgin olduğu tespit edildi. Madde bağımlısı olan Girgin'in yanında uyuşturucu kullanımı için maddeler bulundu.

ANTALYA'da evsiz Gökhan Girgin (49), boş arazide ölü bulundu.

Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi Aşık Veysel Caddesi yanında bulunan boş arazide hareketsiz yatan birini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin öldüğünü belirledi. Polis ekipleri yaptıkları incelemede, hayatını kaybeden kişinin sokakta yaşayan Gökhan Girgin olduğunu tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından Girgin'in cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Girgin'in madde bağımlısı olduğu ve cesedinin yanında uyuşturucu kullanımı için maddeler olduğu öğrenildi.