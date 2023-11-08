CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya “Özellikle hak arama özgürlügˆü açısından vatandas¸larımızın hak arama çabaları Anayasamızda güvence altına alınmıs¸ olan gösteri ve yürüyüs¸ hakları engellenmektedir. Yakın zamanda Aydın'da acı bir olay yas¸andı, KYK yurdunda meydana gelen asansör felaketinde maalesef bir ögˆrencimiz yas¸amını yitirdi. Ülkenin dört bir yanında üniversite ögˆrencileri arkadas¸larının bir ihmal sonucu yas¸amını yitirmesine tepki göstermek amacıyla yürüyüs¸ yapmak, seslerini duyurmak ve tepki göstermek istediler ama birçok yerde engellendiler, hatta gözaltına alınanlar dahi oldu. I·ktidarın eles¸tirilmesine asla izin vermiyorsunuz, adeta AKP'yi vatandas¸tan koruyorsunuz. Aslında vatandas¸larımızı AKP'nin kötü yönetiminden ve yanlıs¸larından korumalıyız. Vatandas¸ların yapılan yanlıs¸lara tepki göstermelerine, güvenli bir s¸ekilde protesto haklarını kullanmalarına imkan sagˆlamalısınız Sayın Bakan çünkü bu, onların en dogˆal hakkıdır” dedi.

CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya "Özellikle hak arama özgürlügˆü açısından vatandas¸larımızın hak arama çabaları Anayasamızda güvence altına alınmıs¸ olan gösteri ve yürüyüs¸ hakları engellenmektedir. Yakın zamanda Aydın'da acı bir olay yas¸andı, KYK yurdunda meydana gelen asansör felaketinde maalesef bir ögˆrencimiz yas¸amını yitirdi. Ülkenin dört bir yanında üniversite ögˆrencileri arkadas¸larının bir ihmal sonucu yas¸amını yitirmesine tepki göstermek amacıyla yürüyüs¸ yapmak, seslerini duyurmak ve tepki göstermek istediler ama birçok yerde engellendiler, hatta gözaltına alınanlar dahi oldu. I·ktidarın eles¸tirilmesine asla izin vermiyorsunuz, adeta AKP'yi vatandas¸tan koruyorsunuz. Aslında vatandas¸larımızı AKP'nin kötü yönetiminden ve yanlıs¸larından korumalıyız. Vatandas¸ların yapılan yanlıs¸lara tepki göstermelerine, güvenli bir s¸ekilde protesto haklarını kullanmalarına imkan sagˆlamalısınız Sayın Bakan çünkü bu, onların en dogˆal hakkıdır" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanlığı'nın 2024 yılı bütçesi görüşülüyor. CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, AKP iktidarının geçmişteki uygulamalarını ve bugün hak arama mücadelesi veren yurttaşlara karşı uygulanan kolluk müdahalesini hatırlatarak, şunlarını söyledi:

"Özellikle altı, yedi yıldır ülkemizde mafyalas¸manın, çeteles¸menin, uyus¸turucu ticaretinin, ekonomik yolsuzlukların, silahlanmanın, kadın cinayetlerinin, insan ve göçmen kaçakçılıgˆının adeta patlama yaptıgˆını üzülerek gözlemlemekteyiz. Maalesef, neredeyse her gün en az bir kadın cinayetiyle kars¸ı kars¸ıyız. Uyus¸turucu kullanımının tarihte hiç olmadıgˆı kadar arttıgˆı, tabiri caizse peynir ekmek satılır gibi uyus¸turucu satıldıgˆı da üzücü bir gerçeklik. Ülkemiz uyus¸turucu baronlarının ticaret ve saklanma merkezi haline geldi; öyle ki, yabancı mafya gruplarının birbirlerini öldürdükleri ülke durumuna düs¸ürüldük. Biz uyus¸turucu pisligˆinin arkasındaki siyasi düzeni 'Meclis aras¸tırsın' dedik, önerge verdik ancak her defasında önergelerimiz kabul edilmedi; öyle ki, eski I·çis¸leri Bakanından sonra yeni atanan I·çis¸leri Bakanı'nın görevlerini yerine getiriyor olması, suç ve suçluyla mücadelede ivmenin artması takdir toplayan bir mesele haline gelmis¸tir. Oysa, güvenlik politikaları, suç ve suçluyla mücadele bakandan bakana degˆis¸memeli, suç ve suçluyla mücadelede kim bakan olursa olsun gram taviz verilmemelidir. Yargıda, emniyette, orduda, milli egˆitimde, milli savunmada ve dıs¸ politikada uygulanan politikaların süreklilik arz etmesi, kis¸iden kis¸iye de degˆis¸iklik göstermemesi gerektigˆi açıktır.

Türkiye Cumhuriyeti devleti bir hukuk devletidir. Hukuk devletinde her bir vatandas¸ dini, milliyeti, cinsiyeti fark etmeksizin es¸it hak ve hürriyetten faydalanır. Açarsak; Türkiye Cumhuriyeti vatandas¸ı, hak arama özgürlügˆünden es¸it bir s¸ekilde faydalanmalı ve bugün, I·çis¸leri Bakanlıgˆı'nı konus¸tugˆumuz için vatandas¸larımız es¸it bir s¸ekilde talebi oldugˆunda mülki idare amiri, polis ya da jandarma olabilmelidir ancak görüyoruz ki özellikle hak arama özgürlügˆü açısından vatandas¸larımızın hak arama çabaları Anayasamızda güvence altına alınmıs¸ olan gösteri ve yürüyüs¸ hakları engellenmektedir. Daha da ilerisi, milli bayramlarımızı kutlamak, I·s¸çi Bayramı'nı kutlamak bile vatandas¸a adeta bir lütuf gibi sunulmaktadır. Bugün emekli vatandas¸larımız Meclis'in kapısına gelseler '7 bin 500 lira emekli maas¸ıyla geçinemiyoruz' diyerek Hükümeti protesto etseler hemen müdahale edilir, hatta yaka paça gözaltına alınırlar.

"KYK YURDUNDA YAŞANANLARI PROTESTO ETMEK İSTEYEN ÖĞRENCİLERİMİZ GÖZALTINA ALINDI"

Yine, bugün ürünü para etmeyen, girdi maliyetlerini kars¸ılamakta zorlanan çiftçilerimiz mazot ve gübre fiyatlarının yüksekligˆini, verilen desteklerin yetersizligˆini protesto etse hemen güvenlik güçlerinin müdahalesiyle kars¸ılas¸ır. Yakın zamanda Aydın'da acı bir olay yas¸andı, KYK yurdunda meydana gelen asansör felaketinde maalesef bir ögˆrencimiz yas¸amını yitirdi. Ülkenin dört bir yanında üniversite ögˆrencileri arkadas¸larının bir ihmal sonucu yas¸amını yitirmesine tepki göstermek amacıyla yürüyüs¸ yapmak, seslerini duyurmak ve tepki göstermek istediler ama birçok yerde engellendiler, hatta gözaltına alınanlar dahi oldu. I·ktidarın eles¸tirilmesine asla izin vermiyorsunuz, adeta AKP'yi vatandas¸tan koruyorsunuz. Aslında vatandas¸larımızı AKP'nin kötü yönetiminden ve yanlıs¸larından korumalıyız. Vatandas¸ların yapılan yanlıs¸lara tepki göstermelerine, güvenli bir s¸ekilde protesto haklarını kullanmalarına imkan sagˆlamalısınız Sayın Bakan çünkü bu, onların en dogˆal hakkıdır. Kaldı ki AKP iktidarında mülki idare amiri, asker ya da polis olmak isteyen vatandas¸larımız iktidarın sevdigˆi gruplara mensup degˆilse isteklerini gerçekles¸tirememektedirler.

"I·ÇİS¸LERİ BAKANLIGˆI'NIN PERSONEL ALIMLARININ CEMAATLER VE TARİKATLAR ARASINDA PAYLAS¸TIRILDIGˆINI GÖZLEMLİYORUZ"

AKP döneminde paralel yapılanmayla Emniyet içerisinde emniyet, Jandarma içerisinde jandarma kuruldu. FETÖ'cü hain darbe giris¸iminden sonra AKP iktidarının ders aldıgˆını düs¸ünsek de gelinen noktada ders alınmadıgˆını, I·çis¸leri Bakanlıgˆı'nın personel alımlarının cemaatler ve tarikatlar arasında paylas¸tırıldıgˆını gözlemliyoruz. Devlet ve Cumhuriyet, bu ülkede yas¸ayan her bireyin devleti ve Cumhuriyeti'dir; Anayasa'da açık bir s¸ekilde ifade edildigˆi gibi, hiç kimse ayrıcalıklı degˆildir. Yasalar her bireye es¸it uygulanmalı, hukukun uygulanmasında tam bir es¸itlik sagˆlanmalıdır. Suçun ve suçlunun partisi, milliyeti ve benzeri özellikleri olmaz; suç suçtur, suçlu da suçludur. Basit bir s¸ekilde ifade edersek 'Gösteri yürüyüs¸ü düzenleyenler muhalif, müdahale edelim; bizim cenahsa görmezden gelelim. Muhalif dernekleri en ince ayrıntısına kadar inceleyelim, bizimse izinsiz para toplasa dahi müdahale etmeyelim. Suçlu bizimse görmezden gelelim' tarzı bir anlayıs¸ kesinlikle ve kesinlikle kabul edilemez."