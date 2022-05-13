Evreşe Belediye Başkanı Soyuak, parke çalışmalarını inceledi - Haberler

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Evreşe Belediye Başkanı Soyuak, parke çalışmalarını inceledi

AA - Doğan Zelova - Güncel
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Evreşe Belediye Başkanı Soyuak, parke çalışmalarını inceledi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinin Evreşe belde Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, parke taşı döşeme çalışmaları ile sosyal tesis inşaatlarında incelemelerde bulundu.

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinin Evreşe belde Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, parke taşı döşeme çalışmaları ile sosyal tesis inşaatlarında incelemelerde bulundu.

Yaz sezonuna yaklaşılmasıyla beldede başlatılan çevre düzenleme ve yeni iş yeri çalışmalarına katılan Soyuak, işçilere yardım edip birlikte taş taşıdı.

Belde merkezindeki 500 metrekarelik alana kilitli parke taş döşeyen işçilerden bilgi alan Soyuak, el arabasıyla taşıdığı taşları daha sonra döşemeye işlemlerine de katıldı.

Soyuak, çalışmalara bizzat katılmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Beldede vatandaşlarımızın daha iyi hizmet alabilmeleri için çalışmalarımız devam ediyor. Yaz sezonunun da gelmesiyle bu çalışmalarımız hız kazandı. Yeni bir kasap dükkanı, restoran, tiyatro salonu yapıyoruz. Bazen bu çalışmalara da ben de katılıyorum. Birlikte çalışmak çok güzel." dedi.

AA / Doğan Zelova - Güncel

Ali Kamil Soyuak, Çanakkale, Evreşe, Güncel, Haberler

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