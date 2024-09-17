Evrenspor Sezon Açılış Töreni Gerçekleştirildi

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Evren spor'da sezon açılış töreni yapıldı.

Evren spor Sahası'nda gerçekleştirilen törende, dualar edilerek kurban kesildi.

Törenin ardından Evren spor ile Ezine spor ile hazırlık maçı yapıldı.

Karşılaşmada Ezine spor, Evren spor'u 1-0 mağlup etti.

Yaz Akşamları Yıldızları Futbol Turnuvası Çetin Öten Kupası sona erdi

Lüleburgaz'da Yaz Akşamları Yıldızları Futbol Turnuvası Çetin Öten Kupası sona erdi.

Lüleburgaz Belediyesince gerçekleştirilen turnuvada Gafuroğlu takımı birinci, CZ spor ikinci, İBO'nun Yeri Ateşspor ise üçüncü oldu.

Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi'nde gerçekleştirilen törende Belediye Başkanvekili Kemal Pektaş tarafından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları teslim edildi.

Pektaş, turnuvaya katılan takım ve sporculara teşekkür ederek, dereceye giren takımları da tebrik etti.

???????Turnuvaya 33 takım ile 700 sporcu katılmış, takımlar arasında 68 müsabaka yapılmıştı.

-Kırklareli'nde kaybolan küçükbaş hayvanlar dron yardımı ile bulundu

Kırklareli'nin Vize ilçesinde kaybolan 60 küçükbaş hayvan dron yardımıyla bulundu.

Alınan bilgiye göre, Topçuköy de bir besici, koyunlarının kaybolduğunu fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen jandarma ile AFAD ekipleri bölgede dron destekli arama çalışması başlattı.

Kayıp küçükbaş hayvanlar, ormanlık alanda bulundu.

Ekipler, küçükbaş hayvanları sahibine teslim etti.