Evrensel Hafızlar Derneği, Bölge ve Şube Başkanları Toplantısını Gerçekleştirdi

Evrensel Hafızlar Derneği, 35. Bölge ve Şube Başkanları Toplantısı Ankara'da düzenledi.

Toplantı, Hafız Harun Aytaç'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Açılış konuşmasını Genel Başkan Ali Özdemir yaptı. Özdemir, hafızlık müessesesinin önemi ve hafızlık sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıda, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen hafızlık projeleri ile "Hafızlık Proje ve Program Okulları" çalışmaları ele alındı. Dernek yöneticileri, Türkiye genelinde Kur'an kurslarının ve İmam Hatip Hafızlık Proje Okullarının desteklenmesine yönelik faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yürütülen işbirlikleri çerçevesinde hafızlara yönelik düzenlenen gençlik kampı programları ve eğitim destek projeleri de gündeme alındı.

Toplantıda ayrıca, hafızlara yönelik staj, burs ve kariyer desteklerini kapsayan Staj, Kariyer ve Eğitim Projesi (ESKEP) ile hafızlık eğitim süreçlerini dijital ortamda takip etmek amacıyla kurulan Hafızlar Bilgi Sistemi hakkında sunum yapıldı.

"Kur'an'a Adanmış Ömürler" projesi kapsamında, hafızların hayat hikayelerinin kayıt altına alınması ve çeşitli etkinliklerle tanıtılması çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Toplantının ilerleyen bölümünde bölge ve şube başkanları sahadaki çalışmalarına ilişkin raporlar sundu. Faaliyetler değerlendirildi ve yeni dönem stratejileri belirlendi.

Toplantı sonunda bazı bölge ve şube başkanlarına plaket takdim edildi. Program, alınan kararların açıklanması ve yapılan dua ile sona erdi.