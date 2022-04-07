Evrensel Çocuk Merkezi ve Eğitim Kampüsü'nde yer alan planetaryum, meraklıların akınına uğruyor

KARŞIYAKA, İZMİR (Bültenler) - TEK MERKEZ

Karşıyaka Belediyesi'nin çocukların okul dışı faaliyet alanlarını desteklemek ve çeşitlendirmek üzere hizmete açtığı Evrensel Çocuk Merkezi ve Eğitim Kampüsü, interaktif bir eğitim ortamı sunan İzmir'deki tek merkez olma özelliğini taşıyor. Evrensel değerler üzerine kurulu olan senaryo odalarında ve bahçe bölümünde yer alan paleontoloji alanında uzman eğitmenler vasıtasıyla eğitim programları gerçekleştiriliyor. Eğitim programlarını dışında hafta sonları 4-7, 7-12 yaş gruplarına uygun olarak atölye çalışmaları gerçekleştirilen merkez, 2017 yılından itibaren 230 binden fazla ziyaretçi ağırladı.

Sürekli geliştirilen merkezde 2021 yılı Eylül ayında ise 97 kişilik kapasiteye sahip Karşıyaka Evrensel Çocuk Merkezi Planetaryumu hizmete açıldı. 16m çapında olan planetaryum, özgün yapısı, mimarisi, büyüklüğü, içeriği ve teknolojik özellikleriyle Türkiye'nin en donanımlı ve kapasiteli planetaryumları arasında yer alıyor. İnsan ufkunun sınırlarını ve ötesini, 360 derece bir evren küresi içinde izlemeye olanak sağlayan küresel bir tecrübe alanı olan planetaryumda, özellikle uzay temalı filmler gösterilirken, küçük yaş için ise animasyon filmler sunuluyor. Evrensel Çocuk Merkezi ve Planetaryuma okullar randevu ile gelebilirler, okulların yaş grupları ve ihtiyaçlarına göre özel atölyeler, gösterim seansları ve eğitimler gerçekleştiriliyor. Açıldığı tarih olan 2021 Eylül ayından itibaren 14.000 kişi faydalandığı planetaryuma olan ilgi her geçen gün artıyor.

Bültenler / Güncel