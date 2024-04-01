Evren Dinçer Aksaray Belediye Başkanlığını kazandı

Aksaray Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Evren Dinçer kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Evren Dinçer 42 bin 518, MHP adayı İrfan Çıtak 33 bin 84 oy aldı. (Açılan sandık oranı: yüzde 99,80 )

-Dinçer'in öz geçmişi

1981'de Aksaray'da doğan Dr. Evren Dinçer, ilk, orta ve yüksek öğrenimini Aksaray'da tamamladı.

Niğde Üniversitesi Aksaray İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden mezun olan Dinçer, yüksek lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Kaynakları Yönetimi üzerine tamamladı. Dinçer, Ankara Üniversitesinde İnsan Kaynakları Yönetimi alanında doktora yaptı.

Meslek hayatına 2006 yılında Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığında başlayan Dinçer, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Personel Daire Başkanlığı görevlerini yürüttü.

Evli ve 2 çocuğu olan Dinçer, 2019'da yapılan yerel seçimlerde AK Parti'den Aksaray Belediye Başkanı seçildi.