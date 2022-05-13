Evliya Çelebi Öğrenci Değişim Projesi ile İstanbul'dan Midyat'a öğrenciler geldi

BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (AA) - Midyat Anadolu İmam Hatip Lisesi, Evliya Çelebi Öğrenci Değişim Projesi kapsamında İstanbul Bayrampaşa Uluslararası Kaptan Ahmet Erdoğan İmam Hatip Lisesi öğrencilerine ev sahipliği yaptı.

Proje kapsamında 12 öğrenci, 2 idareci ile Midyat ilçesine geldi.

Kaymakam Ahmet Solmaz, okulda misafir edilen öğrencileri ziyaret etti.

Oğrencilerle sohbet eden Solmaz, eğitim ve öğretimleri ile ilgili bilgi alışverişinde bulundu.

Ziyarete, Belediye Başkan Vekili Şehmus Tural ve Abdurrahim Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay da eşlik etti.