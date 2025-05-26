Evlilik Vaadiyle Dolandırıcılık: Zanlının Annesi Tutuklandı

Evlilik Vaadiyle Dolandırıcılık: Zanlının Annesi Tutuklandı
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İstanbul'da İran uyruklu kadın P.N., tanıştığı A.G.H'nin kendisine ait banka hesabından izinsiz para çektiği gerekçesiyle şikayette bulundu. A.G.H'nin yurt dışına kaçmasının ardından, anne P.S. İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınarak tutuklandı.

İstanbul'da, İran uyruklu kadının evlilik vaadiyle 134 bin 750 sterlininin dolandırılmasına ilişkin aranan firari zanlının annesi, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınarak tutuklandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan P.N. (28), İstanbul'da tanıştığı, kendisi gibi İran uyruklu A.G.H'nin (31) banka hesaplarından izinsiz para çektiğine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerine bilgi veren kadın, iş amaçlı İstanbul'a geldiği sırada restoranda A.G.H. ile tanıştığını, görüşmelerinin ardından evlilik kararları aldıklarını beyan etti.

P.N, A.G.H'nin cep telefonunu evde unuttuğu bir günde mobil banka hesabına giriş yaparak, 134 bin 750 sterlini annesi P.S'nin hesabına gönderdiğini öne sürdü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusunda ise paraların sistemli bir şekilde çekildiği, dekontlara "borç" notu düşülerek işlemlerin gizlenmeye çalışıldığı, olayı ifşa etmesinin ardından şüphelinin kadını İran'daki akrabaları üzerinden tehdit ettiği aktarıldı.

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucu şüpheli A.G.H'nin yurt dışına kaçtığı tespit edildi.

Mobil bankacılık uygulamasıyla paranın aktarıldığı hesabın sahibi anne P.S. (51), 23 Mayıs'ta ülkeden çıkış yaparken İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen P.S, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
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