Evlilik Vaadiyle Dolandırıcılık: Olcay Aydın Tutuklandı

Evlilik Vaadiyle Dolandırıcılık: Olcay Aydın Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Menteşe ilçesinde sosyal medya üzerinden tanıştığı D.C.'yi evlilik vaadiyle toplam 2,5 milyon lira dolandıran Olcay Aydın, tutuklandı.

Cavit AKGÜN/MUĞLA, -MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde sosyal medya üzerinden tanıştığı D.C.'yi evlilik vaadiyle toplam 2,5 milyon lira dolandırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan Olcay Aydın (32), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Menteşe ilçesinde yaşayan D.C. adlı kadın, sosyal medya üzerinden Olcay Aydın ile tanıştı. Aydın ile bir süre görüşen D.C., evlilik kararı aldıklarını belirterek, kendisine farklı zamanlarda 2,5 milyon lira gönderdiğini söyledi. Kendisini 'özel harekat polisi' olarak tanıtan Aydın'ın telefonlarını açmaması sonrası dolandırıldığını anlayan D.C., polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Olcay Aydın'ın yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler tarafından Aydın'da gözaltına alınan şüpheli, Muğla'ya getirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Olcay Aydın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haraç suçlamasıyla gündeme gelen Ufuk Bayraktar'dan flaş savunma

Haraç iddiasıyla gözaltına alınan oyuncu serbest kalır kalmaz konuştu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıcak hava yürüyüşü engelledi, Hülya Avşar evdeki doğal halini paylaştı

Sıcaktan bunalan Hülya Avşar, doğal halini paylaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.