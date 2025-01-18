Evlilik Temasıyla Mizahi Bir Oyun: 'Evlen Zaman İçinde'

Nüktedan Kültür Sanat tarafından sahnelenen tek perdelik "Evlen Zaman İçinde" adlı tiyatro oyunu, Esenler Dr. Kadir Topbaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde tiyatroseverlerle buluştu.

Evlilikten beklentilerin ve bunun önündeki engellerin mizahi bir dille anlatıldığı oyunun yönetmeni Tufan Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oyunun, evlilikle ilgili olumsuz fikirlerin yaygınlaştığı bir zaman dilimde yapılmasının önemli olduğunu söyledi.

Yılmaz, "evlilik" ve "aile" kavramlarının son dönemde deformasyona uğradığını belirterek, "Televizyon dizilerinden, dijital platformlardaki yapımlara, oradan sosyal medyaya kadar hemen hemen her bir mecrada evliliğin içini boşaltan söylemlerin yaygınlaştığını görüyoruz. Oyunumuz kendini bu fikrin karşısında bir yerde konumlandırıyor. Ailenin bir toplumda ne kadar önemli olduğunu anlatmak için bu oyunu yapmaya karar verdik." dedi.

"Oyun, gençlerimize evlilik hakkında merak ettikleri soruların cevabını vermeye gayret ediyor"

Oyunun gençlerin evlilikle ilgili fikirlerini netleştirmesine katkı sağlamayı amaçladığına dikkati çeken Yılmaz, şöyle devam etti:

"'Evlen Zaman İçinde' gençlerimize evlilik hakkında merak ettikleri soruların cevabını vermeye gayret ediyor. Oyunumuz bir mezarlıkta geçiyor. Bunun nedeni ise mezarlığın hem ölümü hem de yeni bir başlangıcı simgeliyor olması. Evliliğin de hem bir son hem de 'yeni bir başlangıç' olduğunu hesaba katarak böyle bir sahne seçtik. Bu mezarlıkta iki kuşak özelinde, günümüzdeki evlilik kavramıyla geçmiştekilerin arasındaki farkları tartışıyoruz. Bunu da didaktik olmayan mizahın gücünden yararlanarak yapmaya çalışıyoruz."

Tufan Yılmaz, oyunda geleneksel Türk tiyatrosuna dair öğelere de yer verdiklerinin altını çizerek, "Oyunun bir diğer önemli özelliği, geçmiş kültürümüze ait 'mahalle', 'düğün' ve 'aile yaşantısı' gibi unsurları içinde barındırmasıdır. Bu anlamda oyunumuzun 'nostaljik' bir aksının da olduğunu belirtmem gerekiyor. Oyunumuz, evlilik başlığı altında geleneksel değerlerimizi de gündeme getiriyor. Hem evlilik çağındaki gençleri hem de geçmişteki bu kültürel değer ve hikayeleri özleyen büyüklerimizi oyunumuzu izlemeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Nüktedan Kültür Sanat'ın yeni kurulan bir ekip olduğunu belirten Yılmaz, "Ekibimizde hem genç arkadaşlarımız hem de deneyimli isimler mevcut. Bu anlamda Nüktedan, geçmiş nesille yeni jenerasyonu kendi içinde mecz etmeye, buluşturmaya çalışan bir anlayışa sahip. İlerleyen zamanlarda toplumsal hassasiyetlere dayalı hem tiyatro oyunlarını hem başka sanat projelerini üreterek yolumuza devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

-"'Evlen Zaman İçinde', bir ömür boyu yanınızda olacak insanın kıymetine göndermede bulunuyor"

Oyuncu Fatih Mehmet Koç ise evlilikle ilgili oldukça fazla negatif söylemin dolaşıma sokulduğuna işaret ederek, "İnsanların evlilikle ilgili çeşitli nedenlerle olumsuz bir takım fikirlerinin olduğunu biliyoruz. Oysa evlilik, ısrarla tavsiye edilmesi gereken önemli bir kurumdur. Aile, içinde bulunduğumuz ve giderek artan bireyselleşme çağında çok önemli bir anlama sahip. Biz de bu oyunla iki örnek üzerinden, evlenme üzerine genel resmi ortaya koymaya çalışıyoruz." dedi.

Evlilikle ilgili temel meselenin doğru bir 'yol arkadaşı' bulmak olduğunu vurgulayan Koç, "'Evlen Zaman İçinde', bir ömür boyu yanınızda olacak insanın kıymetine göndermede bulunuyor. Burada en önemli mesele doğru insanı bulabilmek. Oyunumuz, hayatın zorluklarına birlikte karşı durabileceğimiz doğru kişiyi nasıl bulacağımız sorusuna odaklanıyor." değerlendirmesini yaptı.

Tufan Yılmaz ve Esranur Olgaç'ın kaleme aldığı oyunun kadrosunda Fatih Mehmet Koç'un yanı sıra Nedim Çağlar, Abdullah Aksoy ve Alpay Abdülselam Erkmen yer alıyor.

Oyunun konusu kısaca şöyle:

"Hayat içinde yolunu kaybeden Hasan bir yandan annesinin vasiyeti, diğer yandan toplumun beklentileri arasında sıkışmış, ne yapacağını bilmez bir halde kendini mezarlıkta bulur. Mezarlık, Hasan için sadece bir ziyaret yeri değil, adeta bir dertleşme durağıdır. Fakat bu kez yalnız olmadığını fark eder. Bir yanda eski İstanbul'un meddahı Nuri Efendi, diğer yanda Osmanlı'dan kalma Ferik-i Evvel Müfit Paşa. Sarhoş Bekri ise neşeli ve umursamaz. Bekçi Necmi tüm bu kargaşada Hasan'a yaşam, evlilik ve umut üzerine dersler verirken Hasan'ın kendisiyle yüzleşmesini de sağlar."

"Evlen Zaman İçinde" oyunu, 31 Ocak'ta Sultangazi Belediyesi Etkinlik Salonu'nda saat 20.00'de izlenebilecek.