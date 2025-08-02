Evlilik Teklifi İçin Havalanan Eğitim Uçağı Kaza Yaptı

Evlilik Teklifi İçin Havalanan Eğitim Uçağı Kaza Yaptı
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Adana'da, evlilik teklifi organizasyonu için havalandığı öğrenilen eğitim uçağı kaza kırıma uğradı. Uçaktaki Şeyda Doğan, nişanlısının telsizle yaptığı teklife 'evet' dedikten sonra uçak irtifa kaybetti.

ADANA'da kaza kırıma uğrayan eğitim uçağının, kazada yaralanan Şeyda Doğan'a (30) yapılan evlilik teklifi organizasyonu için havalandığı ortaya çıktı. Uçakta olan Şeyda Doğan'a, pistteki nişanlısının telsizle evlilik teklifi yaptığı, Doğan'ın 'evet' yanıtının ardından uçağın kırıma uğradığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yüreğir ilçesi Özler Mahallesi'nde bulunan Kelaynak pistinden dün kalkış yapan özel bir havacılık şirketine ait TC-UOI tescilli ultralight tipi eğitim uçağı, saat 19.20 sıralarında kaza kırıma uğradı. Kazada pilot Burak Yürekli ile uçaktaki Şeyda Doğan yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Yaralılar, sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyiye gittiği belirtildi. Kırıma uğrayan uçağın, Şeyda Doğan ile nişanlısının evlilik teklifi organizasyonu için kalktığı ortaya çıktı. Uçakta olan Şeyda Doğan'a, pistteki nişanlısının telsizle evlilik teklifi yaptığı, Doğan'ın 'evet' yanıtının ardından manevra yapan uçağın irtifa kaybederek kırıma uğradığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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