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Evlilik kredisiyle yuva kuran depremzede çift, bebeklerini kucaklarına almaya hazırlanıyor

Evlilik kredisiyle yuva kuran depremzede çift, bebeklerini kucaklarına almaya hazırlanıyor
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Hatay'da "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" ile evlenerek yuvalarını kuran Oğuzcan ve Şükriye Göz çifti, bebekleri Alparslan'ı kucaklarına alacakları günü heyecanla bekliyor.

Hatay'da "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" ile evlenerek yuvalarını kuran Oğuzcan ve Şükriye Göz çifti, bebekleri Alparslan'ı kucaklarına alacakları günü heyecanla bekliyor.

İskenderun ilçesinde yaşayan Oğuzhan ve Şükriye Göz, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden önce tanışarak nişanlandı.

Evlilik hazırlığı sürecinde afeti yaşayan çift, yuva kurma hayallerini bir süre erteledi.

Deprem nedeniyle hem manevi hem de maddi yönden kayıplar yaşayan çift, bu süreçte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hayata geçirilen "Aile Gençlik Fonu"na başvuru yaptı.

Deprem bölgesinde yaşayan ve belirlenen kriterleri taşıyan çift, evlilik öncesi eğitimlerini tamamladıktan sonra 14 Mayıs 2024'te evlendi.

Aile ve Gençlik Fonu ile 2 yıl ödemesiz, 48 ay vadeli, 150 bin lira sıfır faizli kredi sayesinde düğün masraflarını karşılayan ve yuvalarını kuran Oğuzhan ve Şükriye Göz çifti, bebeklerini kucaklarına almaya hazırlanıyor.

"7 kişiyi evlilik kredisine teşvik ettiğim için mutluyum"

Düğünyurdu Mahallesi'nde yaşayan Göz çifti, aldıkları kredi sayesinde dünyaya gelmesi için gün saydıkları bebekleri için de bir oda hazırlamanın mutluluğunu yaşıyor.

İskenderun Belediyesinde operatör olarak görev yapan Oğuzhan Göz (24), AA muhabirine, kredi sayesinde hem yuvasını kurduğunu hem de oğlunun odasını hazırlayabildiğini söyledi.

Evlilik kredisinin kendilerine büyük kolaylık sağladığını anlatan Göz, "Cumhurbaşkanı'mıza, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımıza çok teşekkür ederiz. Güzel eğitim ve destekler verildi. Bu bize çok yararlı oldu. Çevremdeki insanlara bu evlilik kredisinden yararlanmaları için teşvik ettim. Toplam 7 kişiyi evlilik kredisine teşvik ettiğim için mutluyum." diye konuştu.

"Allah'a şükür bebeğimiz de olacak"

Şükriye Göz (22), kredi desteği sayesinde kurdukları mutlu yuvalarında bebeklerini kucaklarına almaya hazırlandıklarını anlattı.

Evliliklerinin güzel şekilde devam ettiğini belirten Göz, "Çok mutluyuz, evliliğimiz de güzel gidiyor. Allah'a şükür bebeğimiz de olacak. Cumhurbaşkanı'mız iyi ki gençlere bu desteği çıkartmış. Herkesin durumu iyi değil sonuçta." diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İskenderun İlçe Müdürü Yılmaz Balaman da kredi desteğinden faydalanarak yuvalarını kuran ve bebeklerinin dünyaya gelmesini bekleyen Göz çiftini ziyaret ederek mutluluklar diledi.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
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