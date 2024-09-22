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Evlilik Kredisi İçin Yeni İnternet Sitesi Açıldı

Evlilik Kredisi İçin Yeni İnternet Sitesi Açıldı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 18-29 yaş aralığındaki vatandaşların 'evlilik kredisi'ne kolay başvurabilmesi için yeni bir web sitesi oluşturdu. Proje, ilk olarak deprem bölgesinde uygulandı ve şimdi tüm Türkiye'ye yayılıyor.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 18-29 yaş arasındaki vatandaşların 'evlilik kredisi'ne daha hızlı ve kolay başvurabilmeleri için hazırlanan internet sitesini kullanıma açtı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evlenecek gençlere yönelik hayata geçirdiği Aile ve Gençlik Fonu projesi kapsamındaki çalışmalarını sürdürüyor. İlk olarak deprem bölgesindeki bazı illerde pilot uygulaması başlayan, ardından yurt genelinde doğurganlık hızının en düşük olduğu üç şehir ile son olarak Osmaniye'nin de eklenmesiyle genişleyen proje kapsamında yeni bir çalışma daha yapıldı. Bakanlık, evlenecek gençlerin 'evlilik kredisi'ne daha hızlı ve kolay başvurabilmeleri için 'ailegenclikfonu.aile.gov.tr' internet sitesini hizmete aldı. Hazırlanan internet sitesinde evlilik kredisine ilişkin haberler, görseller, başvuru kılavuzu ve duyurular yer alırken, söz konusu desteğe nasıl başvuru yapılacağının uygulamalı gösterimi bulunuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Teknoloji Türkiye Evlilik Ekonomi Güncel Deprem Yaşam

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