Evlilik hazırlığındaydı; merdivenden düşen özel harekat polisi kurtarılamadı (2) NİŞANLISINI, ÜNİFORMASIYLA UĞURLADIMersin'de, merdivenden düşüp, başından yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden harekat polisi Osman Şerif Aktaş (26) için Tarsus Şehir Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. NİŞANLISINI, ÜNİFORMASIYLA UĞURLADI Mersin'de, merdivenden düşüp, başından yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden harekat polisi Osman Şerif Aktaş (26) için Tarsus Şehir Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Evlilik hazırlığı yaptığı, 3 yıllık nişanlısı Feride Keçeli (25) de cenazeye Aktaş'ın üniformasıyla katıldı. Aktaş ailesi ve nişanlısı, uzun süre gözyaşı döktü. Osman Şerif Aktaş'ın cenazesi, namazın ardından Sağlıklı Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Güncel Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan Tarsus Güncel Haberler

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