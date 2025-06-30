Evlilik Buluşmasında Silahlı Kavga: Polis Memuru Hayatını Kaybetti

Evlilik Buluşmasında Silahlı Kavga: Polis Memuru Hayatını Kaybetti
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Ankara'da evlilik planları yapan kuzeni için buluşan polis memuru Furkan K., parkta çıkan silahlı kavgada vurularak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANKARA'da evlilik planları yapan kuzeni için akrabalarıyla birlikte parkta kız tarafıyla buluşan polis memuru Furkan K., çıkan silahlı kavgada tabancayla vurularak hayatını kaybetti.

Olay, saat 23.00 sıralarında Etimesgut ilçesi Ahi Mesut Mahallesi Sultan Sencer parkında meydana geldi. Polis memuru Furkan K., iddiaya göre evlilik planları yapan kuzeni için beraberinde akrabalarıyla birlikte bir parkta kız tarafıyla buluştu. Tarafların arasında çıkan anlaşmazlık kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında bugün izinli olduğu öğrenilen Furkan K., tabancayla vuruldu. Kız tarafı olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan Furkan K. ise kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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