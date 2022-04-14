Evleriyle birlikte tüp bebek hayalleri de yanan aileye, valilik sahip çıktı

İSTANBUL (DHA) - EDİRNE'nin Havsa ilçesinde evleriyle birlikte tüp bebek tedavisi için biriktirdikleri 100 bin liraları da yanan Rasim (51) ve Hatun Balcı (38) çiftine valilik sahip çıktı. Aileyi, köyde yanan evlerinde ziyaret eden Vali Ekrem Canalp, " İstanbul'daki özel bir hastane ailenin tüp bebek masraflarına sponsor olmayı kabul etti. Evlerini de valilik tarafından yenileyeceğiz. Ümit ediyorum ki ailemiz önümüzdeki yıla burada yeni evinin içerisinde evladıyla ya da evlatlarıyla beraber girecek" dedi.

Havsa'nın Şerbettar köyünde oturan 12 yıllık evli Rasim ve Hatun Balcı çifti, çocuk sahibi olamayınca 3 kez tüp bebek tedavisi gördü, ancak sonuç alamadı. Fabrika işçisi Rasim ile gündelik işlere giden Hatun Balcı çifti, yine tüp bebek tedavisi için para biriktirip, yakın çevresinden de borç aldı. Ramazan ayından sonra tedavi olmayı planlayan çiftin evleri geçen hafta pazar günü elektrik kontağından çıkan yangında yandı. Balcı çiftinin çocuk sahibi olmak için biriktirdiği 100 bin lira da yangında kül oldu.

Ailenin tüp bebek hayali olduğunu da hatırlatan Vali Canalp, "Aynı zamanda da ailemizin tüp bebek hayali yarım kaldığını söylemiş ve Hatun Hanım üzüntülerini ifade etmişti. Buradan Hatun Hanım ve Rasim Beyin bu isteğini karşılıksız bırakmamak adına İstanbul'da özel bir hastanede ailenin tüp bebek masraflarına sponsor olmayı, ücretsiz karşılamayı kabul ettiler. İnşallah İstanbul'da da tüp bebek tedavilerini de bu şekilde karşılama imkanımız olacak. Ümit ediyorum ki ailemiz önümüzdeki yıla burada yeni evinin içerisinde evladıyla ya da evlatlarıyla beraber girecek inşallah" ifadelerini kullandı.