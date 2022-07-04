Evlerinin balkonundan düşen 1,5 yaşındaki Muhammet Musab yaralandı - Haberler

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Evlerinin balkonundan düşen 1,5 yaşındaki Muhammet Musab yaralandı

Demirören Haber Ajansı - Muammer Şen - Güncel
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Evlerinin balkonundan düşen 1,5 yaşındaki Muhammet Musab yaralandı

KARAMAN'da, oynarken oyuncağına basıp dengesini kaybederek 1'inci kattaki evlerinin balkonundan düşen 1,5 yaşındaki Muhammet Musab Kepir, yaralandı.

KARAMAN'da, oynarken oyuncağına basıp dengesini kaybederek 1'inci kattaki evlerinin balkonundan düşen 1,5 yaşındaki Muhammet Musab Kepir, yaralandı.

Olay, saat 11.00 sıralarında, Mümine Hatun Mahallesi 1495'inci Sokak'ta meydana geldi. Muhammet Musab Kepir, 1'inci kattaki evlerinin balkonunda oynarken oyuncağına basınca dengesini kaybederek zemine düştü. Durumu fark eden aile bireyleri, 112 Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. Muhammet Musab, gelen ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

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Demirören Haber Ajansı / Muammer Şen - Güncel

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