Evlerini temizledikleri yaşlılara moral verip hayır dualarını alıyorlar

ERZURUM (AA) - Erzurum'da yaşlı, bakıma muhtaç ve engellilerin evlerinde bakım ve temizlik ihtiyacını karşılayan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli, hayır duasını aldıkları bireylerin gönüllerine dokunuyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Darülaceze Vakfı iş birliğindeki "Yaşlılara Evde Bakım Projesi" kapsamında kentteki 65 yaş üzeri engelli, yaşlı ile bakıma muhtaç bireylerin evlerindeki bakım ve temizlik hizmeti özenle yapılıyor.

Kurum tarafından ev temizliği ve bakım ihtiyacı tespit edilen 70 kişi için görevlendirilen temizlik personeli, belirli aralıklarda bu bireyleri evlerinde ziyaret ediyor. Ekip üyeleri, sohbet edip dertlerini dinledikleri bireylerin evlerinde temizlik, tadilat ve yemek yapıp hayır dualarını alıyor.

"3 ayda bir memnuniyet anketi yapılıyor"

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Celal Bilen, AA muhabirine, projenin 2008 yılından bu yana yürütüldüğünü söyledi.

Projenin yılda 10 ay devam ettiğini belirten Bilen şöyle konuştu:

"70 aileye ziyaret yapılıyor ve evleri temizleniyor. Yaşlılara psikososyal destek verip onlarla sohbet ediyoruz. İhtiyacı neyse, tadilat, tamirat işlerini de yapıyoruz. Yaşlılarımıza profesyonel destek verdiğimizde rahatlıyor, mutlu oluyor ve moral buluyorlar. Yaşlılarımız projeden çok memnun. Sürekli personelimiz alanda olduğundan dolayı bu tip yaşlıları aileleri tespit ediyorlar. Bunun yanı sıra danışmanlık ile sosyologlarla ziyaret edip yaşlılarımıza destek olmaya çalışıyoruz. 3 ayda bir yaşlılar telefonla aranıyor ve anket yapılıyor. Anket sonucunda memnuniyet çok yüksek. Belki ailemizden, yakınlarımızdan böyle dua alamıyoruz."

"Çayımı bile önüme getiriyorlar"

Evde bakım ve temizlik hizmeti alan 75 yaşındaki Behice Yeresaçan ise temizliğe gelen personelden çok memnun kaldığını belirtti.

Yeresaçan, ekibin evini baştan aşağı temizlediğini ifade ederek "Tadilat ve tamirat da yapıyorlar. Bir sonumuz yok. Allah herkesten razı olsun. Çok güzel hizmet veriyorlar. Temizliğe gelen personelle ana-evlat gibiyiz. Önceden param olursa ev temizliği yaptırıyordum, yoksa yaptıramıyordum. Şimdi sağ olsun çayımı bile önüme getiriyorlar. Çok mükemmel hizmet. Allah devletimize zeval vermesin. Müdürlüğümüze teşekkür ederim." diye konuştu.

Hizmet alan 84 yaşındaki Resul Kara da yakın zamanda eşini kaybettiğini dile getirerek "Evde çamaşırları ve perdelerimi bile temizlik personeli yıkıyor. Allah devlete zeval vermesin. Cumhurbaşkanımıza, bizlere böyle imkan ve hizmet sunduğu için teşekkür ederiz. Çocuklarım il dışında, buraya temizliğe gelenler çocuklarım gibi oldu. Hizmetimizi çok güzel karşılıyorlar. Personel eve geldiğinde mutlu oluyorum, yalnızlığımız gidiyor." dedi.

Temizlik personeli Meryem Açel de zaman zaman evlerine gittikleri yaşlılarla sohbet ettiklerini belirtti.

Açel, "Yaşlılarımızı memnun etmek için uğraşıyoruz. Bizleri görünce teyzeler çok mutlu oluyor, gözlerinin için gülüyor. Dua çok ediyorlar. Onları kırmadan, incitmeden elimizden geldiğince işlerini yapıyoruz. Onların duaları bizi de çok mutlu ediyor." ifadesini kullandı.