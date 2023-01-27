Evlerine tatile gelen gurbetçi ailelere 'kiracı' şoku

FRANSA'da yaşayan iki gurbetçi aile, 2004 yılında Antalya'da yan yana satın aldıkları dairelerine tatil için geldiklerinde, hayatlarının şokunu yaşadı. Dairelerin kapı göbeklerinin değiştirilip, kiralandığını öğrenen aileler, polise giderek şikayetçi oldu.

Fransa'da yaşayan ve akraba olan çiftler Aslı (70)- İzzet Ög (76) ve Ahmet (63)- Gökçen Konuk (58), yaz aylarını geçirmek üzere Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Çamlık Caddesi'ndeki apartmanda yan yana birer daire alıp, döşedi. Ahmet Konuk, 21 Ocak Cumartesi günü Fransa'dan Antalya'ya geldi ve akrabasının evinde kaldı. Konuk, pazar günü sabah saatlerinde valizini alarak evine gitti. Birinci kattaki evine çıkan Ahmet Konuk, anahtarıyla kapıyı açamadı. Akrabasının getirdiği yedek anahtarla da kapıyı açamayan Konuk, apartmandan çıkarak bir süre bekledi. Bu sırada bir çiftin binadan çıktıktan sonra döndüğünü gören Konuk, arkalarından binaya girdi. Çiftin anahtarla kendi dairesine girdiğini gören Ahmet Konuk, evin kendisine ait olduğunu söyleyip, içeri nasıl girdiklerini sordu. Konuk, ardından polisi arayarak şikayetçi oldu.

2 gündür evinin temizlik işleriyle uğraştığını belirten Konuk, "Evi berbat etmişler. Temizlemek için uğraşıyoruz. Polisteyken şikayetçi oldum. Bakalım, ne olacak? 2 gündür Antalya'dayım ve hala şoktayım. Yemek bile yemedim. Böyle bir problem nasıl olur? Evimde en az 10 bin euro zararım var. Evde ne var ne yok kırmışlar, zarar vermişler. Sigorta şirketini de aradım geldiler ve tutanak tuttular" diye konuştu.